Het is eindelijk zover: vanavond begint het WK 2026 in Mexico, de Verenigde Staten en Canada. Op de dag van de openingswedstrijd neemt FCUpdate alle 48 deelnemers onder de loep, om tot een algehele Power Ranking te komen. Wie maakt de meeste kans om op 19 juli met de wereldbeker te staan? Ten opzichte van onze vorige Power Ranking van april is er veel veranderd, maar de verdeling van de topposities blijft onveranderd.

Top 10: de grootmachten

1. Frankrijk ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 3

Groep I: Senegal, Irak, Noorwegen

Frankrijk blijft de te kloppen ploeg, ondanks de recente nederlaag tegen Ivoorkust. Die uitglijder legt wel kwetsbaarheden bloot, maar Didier Deschamps beschikt nog altijd over de diepste selectie van het toernooi. Met Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué en Bradley Barcola is de aanval angstaanjagend breed. William Saliba lijkt fit genoeg, al blijft zijn rug een aandachtspunt. De groep is zwaar, met Senegal en Noorwegen als serieuze tests, maar juist daardoor kan Frankrijk vroeg in toernooimodus komen.

2. Spanje ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 2

Groep H: Kaapverdië, Saoedi-Arabië, Uruguay

Artikel gaat verder onder video

Spanje blijft tweede. De Europees kampioen oogde in de voorbereiding minder sprankelend, met gelijke spelen tegen Egypte en Irak. Vooral de fitheid van Lamine Yamal is een thema: Spanje is nog steeds technisch superieur, maar mist zonder hem net dat onvoorspelbare randje. De groep biedt ruimte om rustig op te bouwen. Als Yamal, Nico Williams, Pedri en Rodri richting knock-outfase op topniveau zijn, blijft La Roja een absolute titelfavoriet.

3. Argentinië ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 1

Groep J: Algerije, Oostenrijk, Jordanië

De regerend wereldkampioen blijft stevig in de top drie. De recente zegereeks oogt indrukwekkend, al was de tegenstand niet van het allerhoogste niveau. Lionel Messi wordt tijdens het toernooi 39 en kampt met lichte fysieke vraagtekens, maar Argentinië is minder afhankelijk van hem dan in 2022. Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Enzo Fernández en Alexis Mac Allister geven Lionel Scaloni meer wapens. De groep is overzichtelijk, waardoor Argentinië de motor rustig kan laten warmdraaien.

© Imago

4. Portugal ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 5

Groep K: DR Congo, Oezbekistan, Colombia

Portugal houdt plek vier vast. De selectie is een van de breedste van het toernooi: Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Nuno Mendes, Rúben Dias en Rafael Leão geven Roberto Martínez opties in elke linie. De discussie blijft Cristiano Ronaldo. Op 41-jarige leeftijd is hij nog altijd het gezicht van de ploeg, maar ook de tactische puzzel. De groep is gunstig genoeg om ritme op te doen. Als Portugal om Ronaldo heen durft te voetballen, kan dit team heel ver komen.

5. Engeland ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 4

Groep L: Kroatië, Ghana, Panama

Dankzij de overtuigende 3-0 zege op Costa Rica van woensdagavond is het optimisme weer wat teruggekeerd in Engeland. De oefenwedstrijden daarvoor waren weinig sprankelend. Met spelers als Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka en Declan Rice is Engeland simpelweg een serieuze titelkandidaat. De selectiekeuzes van Tuchel zorgen voor discussie, maar tactisch kan hij in knock-outduels juist het verschil maken. De groepsfase mag normaal gesproken geen probleem opleveren.

6. Duitsland ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 10

Groep E: Curaçao, Ivoorkust, Ecuador

Duitsland blijft zesde en lijkt op tijd in vorm. Julian Nagelsmann heeft na een moeizame periode de controle terug: negen zeges op rij geven vertrouwen. Florian Wirtz oogt bij de nationale ploeg frisser dan bij Liverpool, Kai Havertz is weer fit en Jamal Musiala blijft de speler die gesloten wedstrijden kan openbreken. Toch zijn er vragen over de spitspositie en de defensieve stabiliteit tegen toptegenstanders. De groep is verraderlijker dan hij lijkt, vooral door Ivoorkust en Ecuador.

7. Brazilië ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 6

Groep C: Marokko, Haïti, Schotland

Brazilië blijft zevende, maar de trend is positief. Carlo Ancelotti lijkt langzaam grip te krijgen op de Seleção, die in de voorbereiding eindelijk weer flair en doelpunten liet zien. Toch is dit geen vintage Brazilië. Rodrygo en Estêvão ontbreken, Neymar is meer vraagteken dan zekerheid en het middenveld oogt minder dominant dan bij andere favorieten. Vinícius Júnior, Raphinha en Endrick kunnen elke wedstrijd beslissen, maar de balans blijft kwetsbaar. Tegen Marokko volgt direct een serieuze graadmeter.

8. België ⬆️

Status: gestegen, +2

FIFA-ranking: 9

Groep G: Egypte, Iran, Nieuw-Zeeland

België stijgt twee plaatsen. De Gouden Generatie is niet meer wat ze was, maar onder Rudi Garcia is de ploeg stabieler geworden. De Belgen zijn al lange tijd ongeslagen en scoren weer makkelijk. Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Axel Witsel beginnen aan hun vermoedelijk laatste WK, terwijl Jérémy Doku en Leandro Trossard de frisse dreiging leveren. De loting is bovendien gunstig. België moet Groep G winnen en heeft daarna uitzicht op een beheersbare route richting kwartfinale.

9. Nederland ⬇️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 8

Groep F: Japan, Zweden, Tunesië

Oranje zakt één plek en de zorgen zijn reëel. De nederlaag tegen Algerije en de moeizame zege op Oezbekistan kwamen op een ongelukkig moment. Daarbovenop wegen de blessures zwaar. Vlak voor het toernooi moest Jurriën Timber afhaken. Toch blijft de basis sterk. Met spelers als Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo heeft Ronald Koeman de nodige kwaliteit tot zijn beschikking. De openingswedstrijd tegen Japan wordt meteen bepalend voor het gevoel rond dit WK.

© Imago

10. Noorwegen ⬇️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 31

Groep I: Frankrijk, Senegal, Irak

Noorwegen zakt één plek, maar blijft de gevaarlijkste dark horse van het toernooi. Erling Haaland en Martin Ødegaard vormen een duo dat geen enkel land wil treffen. De voorbereiding was bewust zwaar, met wedstrijden tegen sterke tegenstanders, en dat moet de ploeg van Ståle Solbakken helpen in de loodzware Groep I. Noorwegen is meer dan Haaland alleen, met Oscar Bobb, Antonio Nusa en Alexander Sørloth als extra wapens. Toch blijft de vraag of de defensie standhoudt tegen Frankrijk en Senegal.

Uitdagers en gevaarlijke outsiders

11. Japan ⬆️

Status: gestegen, +3

FIFA-ranking: 18

Groep F: Nederland, Zweden, Tunesië

Japan, groepsgenoot van Nederland, stijgt twee plekken. De ploeg won de laatste zes oefenwedstrijden, waaronder tegen Engeland en Brazilië, en doet dat met een herkenbaar, volwassen spelplan. Het verlies van Kaoru Mitoma is een flinke aderlating, maar Hajime Moriyasu heeft een uitgebalanceerde selectie met veel loopvermogen, techniek en discipline. Tegen Nederland krijgt Japan meteen de kans om de status van dark horse te bevestigen.

12. Marokko ⬇️

Status: -1

FIFA-ranking: 7

Groep C: Brazilië, Haïti, Schotland

Marokko daalt een plekje na het nieuws dat twee beoogde basisspelers, Nayef Aguerd en Abde Ezzalzouli, op het laatste moment zijn afgehaakt. Er blijft desondanks veel kwaliteit over bij de halvefinalist van 2022. Achraf Hakimi is de leider, Brahim Díaz de creatieve motor. Het recente gelijkspel tegen Noorwegen gaf vertrouwen, zeker omdat Marokko verdedigend opnieuw compact stond. De openingswedstrijd tegen Brazilië kan het hele toernooi kleuren. Wint Marokko die, dan zou de ploeg opnieuw ver kunnen komen.

13. Senegal ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 15

Groep I: Frankrijk, Noorwegen, Irak

Senegal blijft dertiende. De ploeg kreeg een loodzware loting, maar beschikt over genoeg kwaliteit om daar juist energie uit te halen. Sadio Mané blijft belangrijk, Nicolas Jackson, Ismaïla Sarr en Iliman Ndiaye geven snelheid en diepgang, terwijl Kalidou Koulibaly de defensie moet leiden. De 0-0 tegen Saoedi-Arabië was geen sprankelende generale, maar Senegal is fysiek, technisch en mentaal sterk genoeg om Frankrijk en Noorwegen pijn te doen. Overleven ze deze groep, dan wil niemand ze treffen.

14. Kroatië ⬇️

Status: gedaald, -2

FIFA-ranking: 11

Groep L: Engeland, Ghana, Panama

Kroatië zakt twee plaatsen. De resultaten blijven degelijk, maar de kern wordt ouder en de zware wedstrijden tegen toplanden lieten zien dat de rek niet oneindig is. Luka Modric begint op zijn veertigste aan zijn laatste WK, met Ivan Perisic en Andrej Kramaric nog altijd belangrijk. Josko Gvardiol en enkele jongere krachten brengen energie, maar Kroatië zal opnieuw moeten leunen op ervaring, slimmigheid en toernooiroutine. Tegen Engeland wordt duidelijk of dit nog een outsider is of vooral een taaie subtopper.

© Imago

15. Mexico ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 14

Groep A: Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Tsjechië

Mexico blijft vijftiende, maar de stemming is duidelijk beter dan in april. El Tri is ongeslagen in de laatste reeks oefenduels en hield onder meer Portugal en België op een gelijkspel. Het thuisvoordeel kan enorm zijn, zeker bij de openingswedstrijd in het Azteca-stadion tegen Zuid-Afrika. Tegelijk kan die druk ook verstikkend werken. Javier Aguirre heeft een ploeg die fysiek, fel en emotioneel speelt. In deze groep moet Mexico minimaal de knock-outfase halen.

16. Turkije ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 22

Groep D: Verenigde Staten, Paraguay, Australië

Turkije blijft zestiende. De vorm is uitstekend, met zeven zeges in acht duels, en de aanvalslinie bruist van talent. Arda Güler en Kenan Yıldız zijn de namen waar neutrale kijkers voor gaan zitten, terwijl Hakan Çalhanoğlu met zijn traptechniek wedstrijden kan kantelen. Groep D is open, zonder absolute topfavoriet. Turkije heeft genoeg kwaliteit om die groep zelfs te winnen.

17. Uruguay ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 16

Groep H: Spanje, Kaapverdië, Saoedi-Arabië

Uruguay blijft zeventiende, vooral omdat niemand precies weet wat Marcelo Bielsa gaat brengen. La Celeste speelde geen recente oefenduels meer en komt dus met weinig wedstrijdritme richting het WK. De laatste vorm was wisselvallig, maar de kwaliteit blijft groot. Federico Valverde, Darwin Núñez en Ronald Araújo geven Uruguay power, intensiteit en topniveau. Spanje lijkt favoriet voor groepswinst, maar tegen Kaapverdië en Saoedi-Arabië moet Uruguay genoeg punten pakken. Daarna kan Bielsa’s chaos gevaarlijk worden.

18. Colombia ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 13

Groep K: Portugal, Oezbekistan, DR Congo

Colombia blijft achttiende. De reden: de pieken zijn hoog, maar de dalen blijven zorgelijk. Luis Díaz is een wereldspeler, James Rodríguez wil nog één keer schitteren en de ploeg heeft veel Zuid-Amerikaanse intensiteit. Tegelijk waren nederlagen tegen Kroatië en Frankrijk een waarschuwing. Defensief oogt Colombia kwetsbaar wanneer de backs hoog staan. De groepsloting is gunstig genoeg om door te gaan, maar voor een succesvol toernooi moet het constanter worden.

© Imago

19. Ivoorkust ⬆️

Status: gestegen, +8

FIFA-ranking: 33

Groep E: Duitsland, Curaçao, Ecuador

Ivoorkust is de grootste stijger in de subtop. Les Éléphants komen met enorme energie naar Noord-Amerika na sterke zeges op Zuid-Korea, Schotland en zelfs Frankrijk. De selectie combineert fysieke kracht met jonge aanvallende flair. Amad Diallo, Yan Diomande en Bazoumana Touré geven snelheid en lef, terwijl Franck Kessié en Ibrahim Sangaré voor controle moeten zorgen. Groep E is zwaar, maar Ivoorkust heeft precies het profiel om Duitsland of Ecuador pijn te doen. Een knock-outplek is absoluut realistisch.

20. Oostenrijk ⬇️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 24

Groep J: Argentinië, Algerije, Jordanië

Oostenrijk zakt één plek, vooral door de blessure van Christoph Baumgartner. Onder Ralf Rangnick blijft dit een van de best georganiseerde pressingploegen van het toernooi. De 5-1 tegen Ghana liet zien hoe vernietigend Oostenrijk kan zijn wanneer het ritme klopt. Toch is de selectie niet breed en zijn enkele sleutelspelers boven de dertig. Tegen Argentinië wordt het zwaar, maar tegen Algerije en Jordanië heeft Oostenrijk genoeg intensiteit en structuur om door te stoten.

21. Ecuador ⬇️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 23

Groep E: Duitsland, Curaçao, Ivoorkust

Ecuador zakt één plek, maar blijft een ploeg die niemand graag treft. De defensie is ijzersterk, met Willian Pacho en Piero Hincapié als fundament en Moisés Caicedo als slot op het middenveld. Het probleem zit voorin. Ecuador speelt te vaak gelijk en mist soms creativiteit om wedstrijden open te breken. In een groep met Duitsland en Ivoorkust kan dat duur worden. Toch is de basis zo solide dat één overwinning op Curaçao en een punt tegen een concurrent genoeg kunnen zijn.

22. Verenigde Staten ⬇️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 17

Groep D: Paraguay, Australië, Turkije

De Verenigde Staten zakken één plek. De ploeg van Mauricio Pochettino blijft moeilijk te lezen: een knappe zege op Senegal werd omringd door nederlagen tegen België, Portugal en Duitsland. Christian Pulisic is de bepalende man, maar het collectief is nog niet stabiel genoeg voor grote dromen. Het thuisvoordeel helpt normaliter. Groep D is gunstig, maar niet eenvoudig.

23. Zwitserland ⬇️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 19

Groep B: Canada, Bosnië-Herzegovina, Qatar

Zwitserland zakt één plek, al blijft de ploeg een bijna automatische knock-outkandidaat. Spectaculair wordt het zelden, effectief bijna altijd. Granit Xhaka speelt nog altijd op hoog niveau en vormt het hart van een ploeg die nauwelijks panikeert. De recente vorm is iets minder overtuigend, maar de loting is mild. Canada, Bosnië-Herzegovina en Qatar zijn lastige maar beheersbare tegenstanders. Zwitserland hoeft niet te schitteren om eerste te worden in Groep B.

24. Algerije ⬆️

Status: gedaald, +2

FIFA-ranking: 28

Groep J: Argentinië, Oostenrijk, Jordanië

Algerije stijgt na overwinningen op Nederland (0-1) en Bolivia (0-4) in de aanloop naar het WK. Riyad Mahrez blijft de leider, terwijl Mohamed Amoura en andere aanvallers meer snelheid aan de ploeg geven. Defensief zijn er nog twijfels, en tegen Oostenrijk zal Algerije worden getest op discipline en intensiteit. Argentinië is normaal gesproken te sterk, Jordanië moet worden verslagen. De wedstrijd tegen Oostenrijk lijkt de sleutel. Wint Algerije die, dan kan het toernooi ineens openbreken.

© Imago

25. Egypte ↔️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 29

Groep G: België, Iran, Nieuw-Zeeland

Egypte blijft relatief stabiel na een kleine zege op Rusland (1-0) en een kleine nederlaag tegen Brazilië (2-1),. Mohamed Salah is nog steeds de grote naam, al is zijn vorm minder groots dan in zijn beste jaren. Omar Marmoush geeft extra aanvallende dreiging en de defensie is beter georganiseerd dan tijdens eerdere WK-deelnames. De groep biedt een historische kans: tegen Iran en Nieuw-Zeeland moet Egypte kunnen meedoen om plek twee. De eerste WK-zege ooit is het minimale doel, maar de knock-outfase ligt deze keer echt binnen bereik.

26. Canada ⬆️

Status: gestegen, +2

FIFA-ranking: 30

Groep B: Bosnië-Herzegovina, Qatar, Zwitserland

Canada stijgt twee plekken. Niet omdat alles vlekkeloos loopt, maar omdat de loting en recente stabiliteit perspectief bieden. Jesse Marsch heeft de ploeg herkenbaarder gemaakt en de Canadezen verloren zelden in de afgelopen maanden. De grote vraag blijft de fitheid van Alphonso Davies en de vorm van Jonathan David. Zonder topvorm van die twee mist Canada individuele klasse. Toch kan het thuisvoordeel in een open groep veel doen. Bosnië en Qatar zijn tegenstanders waar punten moeten liggen.

27. Zweden ⬇️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 38

Groep F: Nederland, Japan, Tunesië

Zweden zakt één plek. Graham Potter bracht de ploeg via de play-offs naar het WK, maar de voorbereiding was wisselvallig. Alexander Isak is terug fit en Viktor Gyökeres komt met veel vertrouwen na een sterk clubseizoen, maar achter die aanval blijven vraagtekens staan. De controle en balans ontbreekt soms. In Groep F kan elk detail beslissend worden. Tegen Tunesië moet Zweden direct winnen, anders wordt het tegen Nederland en Japan een lastig verhaal.

28. Zuid-Korea ⬆️

Status: gestegen, +1

FIFA-ranking: 25

Groep A: Mexico, Zuid-Afrika, Tsjechië

Zuid-Korea stijgt één plek, vooral omdat Groep A kansen biedt. De recente nederlagen tegen sterke tegenstanders tonen de grenzen van deze ploeg, maar Heung-min Son blijft iemand die wedstrijden kan beslissen. Lee Kang-in en Hwang Hee-chan geven technische kwaliteit en diepgang. Tegen Mexico wordt groepswinst lastig, maar Zuid-Afrika en Tsjechië zijn geen onneembare hordes. Korea is fysiek sterk en ervaren genoeg om de groepsfase te overleven.

29. Australië ⬆️

Status: gestegen, +1

FIFA-ranking: 27

Groep D: Verenigde Staten, Paraguay, Turkije

Australië stijgt één plek. De Socceroos hebben geen sterrenploeg, maar wel een duidelijke identiteit: fysiek, compact, onverzettelijk en lastig te breken. Onder Tony Popovic oogt de defensie stabieler en jonge spelers als Nestory Irankunda geven aanvallende hoop. De resultaten tegen Mexico en Zwitserland lieten zien dat Australië niet zomaar wordt weggespeeld. Groep D is open genoeg om te dromen. Een stunt tegen de VS of Turkije kan voldoende zijn voor plek drie.

30. Tsjechië ⬆️

Status: gestegen, +1

FIFA-ranking: 39

Groep A: Mexico, Zuid-Afrika, Zuid-Korea

Tsjechië stijgt één plek, al blijft de ploeg moeilijk in te schatten. De recente zegereeks oogt fraai, maar kwam vooral tegen beperkte tegenstanders tot stand. Toch is dit een team dat in toernooivoetbal vervelend kan zijn: fysiek sterk, gevaarlijk bij standaardsituaties en met Patrik Schick als bewezen afmaker. In Groep A heeft Tsjechië zeker een route naar de knock-outfase. Tegen Zuid-Korea en Zuid-Afrika moet het gebeuren; tegen Mexico is alles bonus.

31. Paraguay ⬆️

Status: gestegen, +4

FIFA-ranking: 40

Groep D: Verenigde Staten, Australië, Turkije

Paraguay stijgt vier plaatsen. De ploeg is niet spectaculair, maar wel precies het type team dat een WK-groep kan ontregelen. Onder Gustavo Alfaro is Paraguay verdedigend taaier geworden en in de kwalificatie bewezen ze dat ze grote landen kunnen verslaan. Julio Enciso’s blessure is een tegenvaller, want creativiteit is al schaars. Toch is Groep D zó open dat Paraguay met discipline, duelkracht en een paar dode spelmomenten zomaar tweede kan worden.

32. Schotland ⬆️

Status: gestegen, +1

FIFA-ranking: 42

Groep C: Brazilië, Marokko, Haïti

De stemming bij Schotland is beter dan in april. De recente oefenzeges op Curaçao (4-1) en Bolivia (0-4) hebben het geloof bij de Tartan Army aangewakkerd. Scott McTominay, John McGinn en Andy Robertson geven de ploeg karakter en ervaring. De route is duidelijk: winnen van Haïti en dan tegen Marokko of Brazilië een punt sprokkelen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar Schotland heeft in elk geval het momentum dat je als outsider nodig hebt.

33. Bosnië-Herzegovina ⬆️

Status: gestegen, +1

FIFA-ranking: 64

Groep B: Canada, Qatar, Zwitserland

Bosnië-Herzegovina schuift een plekje op. De emotionele kwalificatie ten koste van Italië was een hoogtepunt, maar de vraag is of de ploeg daar niet al heeft gepiekt. Het gebrek aan aanvallende dreiging kan de ploeg parten spelen. Edin Dzeko is op zijn veertigste nog altijd de leider en afmaker, maar hoeveel kan hij nog dragen? In Groep B is niets onmogelijk, maar Bosnië moet meer creëren om Canada of Zwitserland echt pijn te doen.

© Imago

34. Iran ⬇️

Status: gedaald, -11

FIFA-ranking: 20

Groep G: België, Egypte, Nieuw-Zeeland

Iran is de grootste daler. Sportief heeft Team Melli genoeg ervaring en kwaliteit om voor het eerst de groepsfase te overleven, maar de voorbereiding is zwaar verstoord door geopolitieke spanningen, logistieke problemen en onzekerheid rond visa en verblijfplaatsen. Ook de afwezigheid van Sardar Azmoun is een forse sportieve klap. Mehdi Taremi blijft een gevaarlijke spits en de groep is niet onhaalbaar, maar de omstandigheden zijn simpelweg te onrustig om Iran nog bij de stabiele subtop te zetten.

35. Tunesië ⬇️

Status: gedaald, -4

FIFA-ranking: 46

Groep F: Nederland, Japan, Zweden

Tunesië daalt fors. De kwalificatie was defensief indrukwekkend, met nauwelijks tegengoals, maar de voorbereiding bracht flinke zorgen. De zware nederlaag tegen België en de trainerswissel hebben het vertrouwen geen goed gedaan. Tunesië kan nog altijd wedstrijden dichtmetselen en tegen Zweden loeren op een punt of meer, maar tegen Nederland en Japan zal het veel moeten lijden. De knock-outfase zou een grote prestatie zijn.

36. Zuid-Afrika ⬆️

Status: gestegen, +1

FIFA-ranking: 60

Groep A: Mexico, Zuid-Korea, Tsjechië

Zuid-Afrika stijgt één plek. De winst op Jamaica kwam op een welkom moment na een moeizame reeks zonder zege. Bafana Bafana leunt op herkenbaarheid, met een kern die elkaar goed kent vanuit de Zuid-Afrikaanse competitie. Dat kan in korte toernooien veel waard zijn. Toch is de uitdaging groot. Mexico in de openingswedstrijd wordt een kolkende test, daarna volgen Zuid-Korea en Tsjechië. Zuid-Afrika heeft discipline en energie, maar zal boven zichzelf moeten uitstijgen.

37. DR Congo ⬆️

Status: gestegen, +1

FIFA-ranking: 45

Groep K: Portugal, Oezbekistan, Colombia

DR Congo stijgt één plek. De historische terugkeer na 52 jaar is al een verhaal op zich, maar de ploeg liet met een gelijkspel tegen Denemarken zien niet alleen toerist te zijn. Fysiek is Congo sterk, met spelers als Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka en Axel Tuanzebe als herkenbare namen. Portugal en Colombia lijken te zwaar, maar Oezbekistan is een haalbare tegenstander. Eén overwinning kan de hele beleving van dit WK veranderen.

38. Kaapverdië ⬆️

Status: gestegen, +8

FIFA-ranking: 67

Groep H: Spanje, Saoedi-Arabië, Uruguay

Kaapverdië maakt een flinke sprong. De debutant blijft een enorme underdog, maar de recente 3-0 zege op Servië en de defensieve stabiliteit maken indruk. Tegen Spanje en Uruguay wordt overleven lastig, maar Saoedi-Arabië is een wedstrijd waarin Kaapverdië echt iets kan pakken. Voor een land van deze omvang is deelname al historisch; een overwinning zou sensationeel zijn.

39. Ghana ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 73

Groep L: Engeland, Kroatië, Panama

Ghana blijft negenendertigste. De voorbereiding was zwaar en leverde weinig vertrouwen op: veel tegengoals, weinig zeges en een trainerswissel kort voor het toernooi. Het ontbreken van Mohammed Kudus is een klap. Antoine Semenyo moet dan bijna in zijn eentje voor aanvallende dreiging zorgen. Toch is Ghana fysiek sterk en speelt het tegen Panama een wedstrijd waarin punten mogelijk zijn. Tegen Engeland en Kroatië wordt het zwaar.

40. Irak ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 56

Groep I: Frankrijk, Senegal, Noorwegen

Irak blijft veertigste, maar verdient respect. De 1-1 tegen Spanje was een enorme opsteker, zelfs als de Europees kampioen niet op volle sterkte speelde. Tegelijk was de aankomst in de Verenigde Staten onrustig, met spits Aymen Hussein die uren werd opgehouden op de luchthaven. Sportief is hij cruciaal: 32 interlandgoals maken hem het aanspeelpunt van de Leeuwen van Mesopotamië. De groep met Frankrijk, Senegal en Noorwegen is loodzwaar. Elk punt zou al voelen als een stunt.

© Imago

41. Oezbekistan ⬆️

Status: gestegen, +2

FIFA-ranking: 50

Groep K: Portugal, DR Congo, Colombia

Oezbekistan stijgt twee plaatsen. De WK-debutant heeft onder Fabio Cannavaro een duidelijke verdedigende basis en maakte het Nederland lastig. Abdukodir Khusanov is de speler rond wie de defensie draait en moet in de eerste twee duels direct wereldsterren afstoppen. Portugal en Colombia zijn normaal gesproken te sterk, maar tegen DR Congo ligt een historische overwinning binnen bereik.

42. Saoedi-Arabië ⬇️

Status: gedaald, -1

FIFA-ranking: 61

Groep H: Spanje, Kaapverdië, Uruguay

Saoedi-Arabië zakt één plek. De voorbereiding was rommelig, met nederlagen tegen Egypte, Servië en Ecuador, een late trainerswissel en een moeizame zoektocht naar stabiliteit. De 0-0 tegen Senegal geeft defensief enig houvast, maar aanvallend blijft het pover. De stunt tegen Argentinië in 2022 zal altijd als inspiratie dienen, maar dit WK voelt minder gunstig. Spanje en Uruguay zijn zware tegenstanders; tegen Kaapverdië móét Saoedi-Arabië winnen om nog ergens op te hopen.

43. Qatar ⬇️

Status: gedaald, -7

FIFA-ranking: 57

Groep B: Canada, Bosnië-Herzegovina, Zwitserland

Qatar zakt fors. De ploeg is competitiever dan in 2022, maar de voorbereiding werd verstoord en de resultaten zijn al maanden pover. Sinds oktober 2025 werd niet meer gewonnen. Julen Lopetegui bracht defensief meer organisatie, maar Qatar mist tegen Europese en Noord-Amerikaanse tegenstanders nog altijd tempo en diepgang. Akram Afif en Almoez Ali kunnen iets forceren, maar in Groep B lijkt zelfs plek drie een zware opgave. Qatar moet vooral hopen op een perfecte dag tegen Bosnië.

44. Jordanië ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 63

Groep J: Argentinië, Algerije, Oostenrijk

Jordanië blijft vierenveertigste. De kwalificatie was historisch, maar de voorbereiding liet zien hoe groot de stap naar WK-niveau is. Nederlagen tegen Zwitserland en Colombia waren confronterend. Musa Al-Taamari is de speler met Europese ervaring en de man die voor dreiging moet zorgen. Tegen Oostenrijk en Algerije moet Jordanië hopen op een compacte organisatie en een efficiënt moment in de omschakeling. De slotwedstrijd tegen Argentinië wordt vooral een historische avond.

45. Nieuw-Zeeland ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 85

Groep G: België, Egypte, Iran

Nieuw-Zeeland blijft laag staan, ondanks de aanwezigheid van Chris Wood. De All Whites wonnen slechts één keer sinds juni 2025 en de 4-0 nederlaag tegen Haïti was een harde waarschuwing. Wood is fit genoeg om erbij te zijn, maar zijn doelpuntenproductie bij de nationale ploeg is afgenomen. Tegen Iran ligt misschien een kans, zeker gezien de onrust bij de tegenstander, maar België en Egypte lijken kwalitatief te sterk. Een eerste WK-zege ooit blijft het droomscenario.

46. Panama ⬇️

Status: gedaald, -4

FIFA-ranking: 34

Groep L: Engeland, Kroatië, Ghana

Panama zakt vier plaatsen. De loting was al hard, de voorbereiding maakte het gevoel niet beter. Een 6-2 nederlaag tegen Brazilië liet zien dat de defensie tegen topkwaliteit kan breken. Tegen Engeland en Kroatië lijkt Panama vooral te moeten overleven. De openingswedstrijd tegen Ghana is daardoor allesbepalend: alleen met een resultaat daar blijft er hoop op een plek bij de beste nummers drie. De ploeg is fysiek en taai, maar de marge is klein.

47. Curaçao ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 82

Groep E: Duitsland, Ivoorkust, Ecuador

Curaçao blijft zevenenveertigste. De terugkeer van Dick Advocaat is mentaal een enorme opsteker, zeker na de korte en onrustige periode rond Fred Rutten. Toch blijft het kwaliteitsverschil groot. De 4-1 nederlaag tegen Schotland was een realistische graadmeter; de 4-0 tegen Aruba zegt minder over WK-niveau. Met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust wacht een loodzware groep. Curaçao heeft zijn geschiedenis al geschreven. Een punt zou op het eiland als een voetbalwonder worden gevierd.

48. Haïti ↔️

Status: gelijk gebleven

FIFA-ranking: 83

Groep C: Brazilië, Marokko, Schotland

Haïti blijft onderaan, maar niet zonder argumenten om hoger te staan. De 4-0 zege op Nieuw-Zeeland was indrukwekkend en Wilson Isidor geeft de aanval extra kracht. Toch is de groep genadeloos. Schotland is al een zware openingswedstrijd, daarna wachten Brazilië en Marokko. Haïti speelt met enorme fysieke inzet en emotionele lading, maar over drie wedstrijden lijkt het kwaliteitsverschil te groot. De terugkeer op het WK na 52 jaar is op zichzelf al een prestatie van formaat.