Klaas-Jan Huntelaar verschijnt in het openbaar en geeft update over zijn gezondheid

Klaas-Jan Huntelaar heeft maandagavond voor het eerst sinds lange tijd weer een publieke verschijning gemaakt. Tijdens de Eredivisie Awards van ESPN stapte de voormalig topspits het podium op om de Johan Cruijff Talent van het Jaar Award uit te reiken aan Ajax-aanvaller Mika Godts.

De oud-international trok zich in oktober 2023 terug uit zijn functie als technisch manager van Ajax vanwege een burn-out. Sindsdien hield hij zich vrijwel volledig buiten de schijnwerpers. Presentatrice Fresia Cousiño Arias zei direct dat veel mensen blij waren hem weer te zien, waarna Huntelaar eerlijk vertelde hoe het met hem gaat.

Artikel gaat verder onder video

“Het gaat een stuk beter”, zei hij. “Het gaat langzaam. Het is er ook langzaam ingeslopen, dus het gaat er ook langzaam uit. Maar het gaat de goede kant op.”

Huntelaar open over moeilijke periode

De voormalig spits van Ajax en Oranje vertelde vervolgens hoe ingrijpend de afgelopen jaren voor hem zijn geweest. Op de vraag hoe iemand tot stilstand komt terwijl de voetbalwereld altijd doordraait, gaf Huntelaar een veelzeggend antwoord.

“Je móét wel tot stilstand komen. Er is geen andere keuze. Je moet alles loslaten, weer dichtbij jezelf komen en van daaruit proberen de weg omhoog terug te vinden.”

Ook thuis vond Huntelaar weinig rust. Met vier kinderen in huis bleef het leven volgens hem simpelweg doorgaan. “Hartstikke druk”, glimlachte hij. “Als ik op bed lig, hoor ik ze gewoon voetballen. Dat leven gaat door. Dat kun je niet tegenhouden.”

Ajax besloot eerder al gezamenlijk met Huntelaar uit elkaar te gaan, ondanks een doorlopend contract tot 2026. Toenmalig technisch directeur Alex Kroes liet destijds weten dat de gezondheid van Huntelaar altijd prioriteit zou houden en sprak de hoop uit dat hij ooit terugkeert bij de club.