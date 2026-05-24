Ajax-fans zingen walgelijk spreekkoor richting FC Utrecht

Ajax-fans hebben zich zondagmiddag niet al te positief laten gelden in Volendam. In de finale van de Europese play-offs tegen FC Utrecht klonk er na ruim een kwartier voetbal een walgelijk spreekkoor richting de tegenstander. Op X heerst daar – niet geheel verrassend – de nodige kritiek op.

Ajax kan zich zondagmiddag verzekeren van de voorrondes van de Conference League voor het volgende seizoen. Dan moet er wel gewonnen worden van FC Utrecht. Zoals bekend wordt de wedstrijd afgewerkt in het Kras Stadion van FC Volendam, wegens concerten van Harry Styles.

Over het algemeen was de sfeer uitstekend in de openingsfase, totdat het kwartier voetbal was verstreken. Plotseling galmde het spreekkoor ‘kanker Utrecht’ massaal over de tribunes. Na enkele seconden hielden deze teksten gelukkig op, maar televisiekijkers is het moment niet ontgaan. Op X wordt gereageerd op de wanklanken van de Amsterdamse fans.