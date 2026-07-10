Thomas Buitink deelt carrièreplannen na profvoetbal: 'Ik heb daar heel veel zin in'

heeft zijn plannen voor de toekomst onthuld nadat hij eerder deze zomer besloot een punt achter zijn profcarrière te zetten. De voormalig aanvaller van PEC Zwolle kiest na vijftien jaar betaald voetbal voor een compleet andere richting en gaat zich richten op een maatschappelijke carrière. Zo loopt hij binnenkort mee bij een glaszettersbedrijf.

In gesprek met Voetbal International vertelt Buitink dat hij bewust op zoek gaat naar een ander ritme en een leven buiten de voetbalwereld. Hoewel hij jarenlang actief was als profvoetballer, kijkt hij nu uit naar een bestaan waarin voetbal niet langer centraal staat. "Ik ga over een week meelopen bij een glaszettersbedrijf", vertelt Buitink. "Ik heb daar serieus heel veel zin in." Via een sponsor krijgt de oud-Eredivisie-speler hulp om zich te oriënteren op zijn toekomst buiten het voetbal. Buitink hoopt dat de nieuwe fase in zijn leven hem meer rust gaat geven. Vooral de balans tussen werk en privé speelt daarbij een belangrijke rol. "Ik hoop dat er straks een blije papa thuiskomt van werk en niet iemand die er allemaal geen zin in heeft", aldus de voormalig aanvaller.

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De keuze voor een leven buiten het profvoetbal komt niet zomaar uit de lucht vallen. Buitink vertelde eerder al dat hij al jaren worstelde met mentale klachten en dat de druk binnen de voetbalwereld daar geen positieve invloed op had. "Ik was niet gelukkig in mijn leven, terwijl ik in principe alles had én heb", vertelde de voormalig aanvaller. Hij benadrukte daarbij dat voetbal niet de enige oorzaak was van zijn problemen, maar dat de stress en onzekerheid binnen het wereldje zijn klachten wel versterkten. Juist daarom wil hij nu een omgeving creëren waarin hij meer rust en plezier ervaart.

Hoewel hij het profvoetbal vaarwel zegt, bergt Buitink zijn voetbalschoenen niet volledig op. Vanaf volgend seizoen is hij te bewonderen bij Sparta Nijkerk, de club uit zijn geboorteplaats die uitkomt in de Derde Divisie. Bij de amateurs hoopt de voormalig prof het plezier in het spelletje te herontdekken, terwijl hij ondertussen went aan een regulier werkritme buiten de topsport.