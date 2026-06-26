Voetbalwereld reageert op tragische dood Mats Grotenbreg: 'Een supergozer, veel te jong'

Vanuit de voetbalwereld stromen de reacties binnen na het overlijden van amateurvoetballer Mats Grotenbreg. De verdediger van die in 2023 nationale bekendheid verwierf door USV Hercules naar een bekerzege op Ajax te schieten, kwam om het leven na een aanvaring met een boot.

De aanvaring vond plaats in de buurt van het water aan het Kromvenpad in Middelaar. Daar was Grotenbreg aan het peddelen. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar Grotenbreg overleed aan zijn verwondingen. Na het incident verrichtte de politie één aanhouding. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

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Grotenbreg speelde in de jeugdopleidingen van PSV en Vitesse. Hij speelde vervolgens voor Jong Vitesse en kreeg bij FC Oss een kans in de Keuken Kampioen Divisie, om daarna te spelen voor amateurclubs VV DUNO, USV Hercules, GVVV, Jonge Kracht en sinds 2025 voor VRC uit Veenendaal. In 2015 kwam hij tweemaal uit voor Nederland Onder 18.

Het hoogtepunt van zijn carrière was op 21 december 2023, toen hij in de blessuretijd de winnende treffer maakte (3-2) in de bekerwedstrijd tegen Ajax. Ook was hij dit jaar te zien in seizoen 3 van het Videoland-programma De Bachelorette en in het verleden bij realityprogramma FBoy Island.

Nicky Hofs: 'Veel te jong overleden'

Nicky Hofs, die Grotenbreg kent van hun gezamenlijke tijd bij Vitesse, schrijft op Instagram: "Je was een topper, veel te jong. We gaan je missen vriend." Giovanni Büttner, die gelijktijdig met Grotenbreg in de jeugdopleiding van Vitesse speelde, schrijft: “Geen woorden voor, zes jaar met elkaar gevoetbald. Ik wens de ouders en familie heel veel sterkte toe met dit vreselijke nieuws.”

Gerrit-Jan Barten, zijn oud-trainer bij Jonge Kracht uit Huissen, is verslagen. “Dit is niet te bevatten”, zegt hij tegen De Gelderlander. “Mats was een super gozer. Altijd vrolijk en genietend van het leven.”

Een vriend die met hem op de boot was tijdens het ongeluk, komt met een hartverscheurende reactie onder zijn laatste post op Instagram. "Wat een mooie gezellige middag was met z’n allen, veranderde in een zwarte dag. We zijn in shock, geen woorden. Paar uur geleden nog samen op de boot maximaal gezelligheid. We zijn er kapot van. Ik wens alle nabestaande heel veel sterkte toe met dit intens verdrietige en grote verlies."