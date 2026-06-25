Mats Grotenbreg (28), maker winnend doelpunt bij Hercules - Ajax, overleden

, de amateurvoetballer die in 2023 nationale bekendheid verwierf door USV Hercules naar een bekerzege op Ajax te schieten, is op 28-jarige leeftijd overleden.

Donderdag meldde De Gelderlander al dat een zwemmer om het leven was gekomen op het water bij het recreatiegebied de Mookerplas, na een aanvaring met een boot. Het blijkt te gaan om Grotenbreg, die aan het peddelen was.

De aanvaring vond plaats in de buurt van het water aan het Kromvenpad in Middelaar. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar Grotenbreg overleed aan zijn verwondingen. Na het incident verrichtte de politie één aanhouding. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.

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Grotenbreg speelde in de jeugdopleidingen van PSV en Vitesse. Hij speelde vervolgens voor Jong Vitesse en kreeg bij FC Oss een kans in de Keuken Kampioen Divisie, om daarna te spelen voor amateurclubs VV DUNO, USV Hercules, GVVV en sinds 2024 voor Jonge Kracht uit Huissen. In 2015 kwam hij tweemaal uit voor Nederland Onder 18.

Het hoogtepunt van zijn carrière was op 21 december 2023, toen hij in de blessuretijd de winnende treffer maakte (3-2) in de bekerwedstrijd tegen Ajax. Ook was hij dit jaar te zien in seizoen 3 van het Videoland-programma De Bachelorette.