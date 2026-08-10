Mike Verweij haalt uit naar Eredivisie-scheidsrechter: ‘Het is een arrogant balletje’

Mike Verweij heeft in de podcast Kick-off hard uitgehaald naar scheidsrechter Martijn Vos. De journalist van De Telegraaf ergerde zich afgelopen zaterdag tijdens het Eredivisie-duel tussen N.E.C. Nijmegen en SC Telstar aan de manier waarop hij omging met de aangescherpte regels omtrent tijdrekken. De Ajax-watcher noemt de voormalig politieagent onder meer een 'arrogant balletje'.

De kritiek van de sportverslaggever richt zich in het bijzonder op een gele kaart die in het Goffertstadion werd uitgedeeld aan Ronald Koeman junior. Voor het huidige seizoen heeft de KNVB nieuwe, strengere richtlijnen ingevoerd waarbij scheidsrechters hoor- en zichtbaar moeten aftellen bij spelhervattingen om de vaart in de wedstrijd te houden. Verweij vindt de aangescherpte regels tegen tijdrekken op zichzelf een goede ontwikkeling, maar plaatst vraagtekens bij de manier waarop Vos die regels toepaste. "Die regels tegen tijdrekken zijn prima, maar je moet pas gaan tellen wanneer iemand de bal daadwerkelijk in handen heeft. Linssen stond nog een paar meter van de bal vandaan, dus dan vind ik het vreemd dat je op dat moment al begint met tellen", aldus de journalist.

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Verweij snapt dat een voetballer bestraft kan worden wanneer deze bewust langzaam naar een bal loopt om tijd te winnen, maar vindt dat daar in Nijmegen absoluut geen sprake van was. Vooral de houding van de arbiter kon op weinig begrip rekenen bij de ervaren verslaggever. Na het uitdelen van de prent aan de sluitpost van Telstar maakte de leidsman nog een opmerking over de manier waarop de doelman dit seizoen met de nieuwe instructies moest omgaan. Juist dat belerende toontje zorgde voor extra wrevel bij de journalist. "Als je vervolgens ook nog tegen Koeman zegt dat hij maar moet opletten hoe hij het dit seizoen gaat aanpakken omdat dit een probleem voor hem gaat worden, dan denk ik: kom op, even serieus", aldus Verweij.

De journalist maakt daarmee duidelijk dat hij weinig waardering heeft voor de manier waarop de scheidsrechter de situatie in goede banen probeerde te leiden. Door de scheidsrechter tot slot weg te zetten als een 'arrogant balletje', laat de vaste gast van de voetbalpodcast er geen misverstand over bestaan hoe hij naar het optreden van de KNVB-official kijkt.