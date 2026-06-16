stopt met voetballen, zo maakt hij dinsdag bekend via Instagram. De aanvaller van PEC Zwolle is pas 26 jaar oud, maar heeft dus besloten een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Buitink stond sinds 2024 onder contract bij PEC Zwolle, dat hem destijds transfervrij overnam van Vitesse. Nadat hij in zijn eerste seizoen in het MAC3PARK Stadion slechts veertien duels speelde in alle competities, kreeg hij afgelopen seizoen in slechts tien wedstrijden speeltijd. Voordat het seizoen begon liet trainer Henry van der Vegt hem al weten dat hij weinig perspectief zou hebben bij PEC.

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Halverwege het seizoen probeerde Buitink Zwolle te verlaten om elders aan speeltijd te komen, maar zijn transfer naar VVV-Venlo ging op het laatste moment niet door. Daardoor bleef hij bankzitter bij PEC Zwolle. “Een mentale en fysieke lijdensweg”, noemde de spits zijn situatie in april bij ESPN.

Inmiddels heeft Buitink zijn contract bij PEC laten ontbinden en stopt hij met voetballen, zo maakt hij bekend via Instagram. “Het is voor mij een intens moeilijke en spannende periode geweest met het maken van deze keuze”, aldus de aanvaller. “Het doet erg veel met mij dat ik uiteindelijk tot dit besluit ben gekomen. Het is een moeilijke, maar weloverwogen keuze om te stoppen. Voor mij als persoon en vader is dit het beste besluit wat ik heb kunnen nemen en ik heb zin in nieuwe uitdagingen en een leven na voetbal.”