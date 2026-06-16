Live voetbal

Thomas Buitink (26) kondigt plots voetbalpensioen aan

16 juni 2026, 15:21
Thomas Buitink van PEC Zwolle
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

Thomas Buitink stopt met voetballen, zo maakt hij dinsdag bekend via Instagram. De aanvaller van PEC Zwolle is pas 26 jaar oud, maar heeft dus besloten een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Buitink stond sinds 2024 onder contract bij PEC Zwolle, dat hem destijds transfervrij overnam van Vitesse. Nadat hij in zijn eerste seizoen in het MAC3PARK Stadion slechts veertien duels speelde in alle competities, kreeg hij afgelopen seizoen in slechts tien wedstrijden speeltijd. Voordat het seizoen begon liet trainer Henry van der Vegt hem al weten dat hij weinig perspectief zou hebben bij PEC.

Artikel gaat verder onder video

Halverwege het seizoen probeerde Buitink Zwolle te verlaten om elders aan speeltijd te komen, maar zijn transfer naar VVV-Venlo ging op het laatste moment niet door. Daardoor bleef hij bankzitter bij PEC Zwolle. “Een mentale en fysieke lijdensweg”, noemde de spits zijn situatie in april bij ESPN.

Inmiddels heeft Buitink zijn contract bij PEC laten ontbinden en stopt hij met voetballen, zo maakt hij bekend via Instagram. “Het is voor mij een intens moeilijke en spannende periode geweest met het maken van deze keuze”, aldus de aanvaller. “Het doet erg veel met mij dat ik uiteindelijk tot dit besluit ben gekomen. Het is een moeilijke, maar weloverwogen keuze om te stoppen. Voor mij als persoon en vader is dit het beste besluit wat ik heb kunnen nemen en ik heb zin in nieuwe uitdagingen en een leven na voetbal.”

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Thomas Buitink

Thomas Buitink
PEC Zwolle
Team: PEC
Leeftijd: 26 jaar (14 jun. 2000)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PEC
8
0
2024/2025
PEC
13
0
2023/2024
Vitesse
13
1
2022/2023
Fortuna
13
0

Meer info

Meest gelezen

Meer nieuws