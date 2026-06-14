AZ gaat voor beul uit bekerfinale van 2025: 'Eerste bod van tafel geveegd'

kan een stap hogerop zetten in de Eredivisie. Volgens journalist Mounir Boualin van SoccerNews heeft AZ een eerste bod uitgebracht op de doelman van Go Ahead Eagles. Dat bod zou echter direct van tafel zijn geveegd: Go Ahead wil meer geld zien.

De 26-jarige De Busser speelt al twee seizoenen bij Go Ahead en behoort tot de steunpilaren van het elftal. Met twee gestopte penalty's speelde hij een hoofdrol bij de gewonnen bekerfinale tegen AZ in 2025. Een jaar nadat hij AZ pijn deed, kan hij de club komen versterken.

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Het eerste bod is afgewezen, maar daar laat AZ zich niet door afschrikken. "De geluiden zijn dat AZ op korte termijn terug zal keren bij Go Ahead Eagles met een verbeterd bod", stelt Boualin. Zelf zou De Busser ook openstaan voor de transfer.

AZ besloot de aflopende contracten van keepers Sem Westerveld (werd verhuurd aan MVV Maastricht) en Daniël Virginio Deen op te zeggen, waardoor zij transfervrij weggaan. Wel heeft de club nog de beschikking over Rome-Jayden Owusu-Oduro, Jeroen Zoet en Hobie Verhulst.

Hoewel Owusu-Oduro geregeld op een foutje te betrappen is, zou AZ nog steeds veel potentie zien in de doelman. De Busser wordt echter gezien als een 'zeer betrouwbare sluitpost' en lijkt de topkandidaat om eerste doelman te worden bij AZ.