AZ zou zich hebben gemeld voor . Volgens berichten uit Bulgarije heeft de bekerwinnaar inmiddels een officieel voorstel neergelegd bij Ludogorets voor de aanvallende middenvelder, die zich afgelopen seizoen ontpopte tot gedeeld topscorer van de Europa League.

De Alkmaarders zouden een bod van zeven miljoen euro hebben uitgebracht, aangevuld met bonussen die de totale transfersom kunnen laten oplopen tot negen miljoen euro. Daarmee komt AZ dicht in de buurt van de vraagprijs van Ludogorets, die minstens tien miljoen euro zou bedragen.

De 24-jarige Stanic kende een indrukwekkend seizoen in Bulgarije. In alle competities kwam hij tot 55 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 16 doelpunten en 13 assists. Daarmee groeide hij uit tot een van de belangrijkste krachten binnen het elftal van Ludogorets.

Ook buiten de nationale competitie maakte de aanvallende middenvelder veel indruk. Op het Europese toneel wist Stanic zeven keer te scoren in de Europa League, waarmee hij het seizoen samen met Igor Jesus (Nottingham Forest) afsloot als gedeeld topscorer. Een knappe prestatie, zeker omdat Ludogorets in de tussenronde na de groepsfase al werd uitgeschakeld.

Concurrentie uit Spanje

AZ is dan ook niet de enige gegadigde voor Stanic. Ook vanuit Spanje wordt de spits nauwlettend gevolgd. Zowel Real Betis als Sevilla zou interesse hebben, al zouden zij vooralsnog geen officieel bod hebben uitgebracht.

Mocht AZ aan het langste eind trekken, dan kan Stanic uitgroeien tot de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis. Dat record staat nu op naam van Weslley Patati, die voor een geschat bedrag van 7,3 miljoen euro kverkwam van Maccabi Tel Aviv.