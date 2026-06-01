Memphis Depay onthult: 'Bepaalde personen hebben mij niet goed behandeld'

voelt zich fit. De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal raakte op 23 maart geblesseerd en stond twee maanden aan de kant, maar heeft inmiddels twee invalbeurten gehad bij Corinthians. Op de trainingen van Oranje de taak om nog fitter te worden richting het WK.

“Fysiek gaat het goed”, verzekert Depay in een interview met SBS6. “Ik voel me fit. Gelukkig weer wat minuten in de benen. Dus ja, ik kijk ernaar uit om deze oefenwedstrijden mee te maken, maar vooral om straks op het WK in topvorm te verschijnen.”

De spits is ‘vooral gefrustreerd’ geweest voor zijn blessure. “Het was geen grote blessure die ik had, maar ik lag er wel een hele tijd uit helaas. Dat was frustrerend. Dan komt het WK steeds dichterbij. Maar ik weet wat ik heb gedaan in de voorbereiding richting het WK en ook om nog belangrijk te zijn voor Corinthians. Helaas kon ik niet heel erg belangrijk zijn, maar ik ben wel fit om naar het WK te gaan."

Depay krijgt vervolgens de vraag waardoor de blessure langer duurde dan gedacht. "Volgens mij heeft iedereen dat wel een beetje kunnen lezen en zien. In de voorbereiding van de revalidatie hebben bepaalde personen mij niet goed behandeld of niet de juiste keuzes gemaakt”, doelt hij op een fout van de medische staf van Corinthians. “Dan lijdt de atleet daaronder. Maar goed, ik ben een vechter, dus ik ben gelukkig snel en sterk teruggekomen."

Als Noa Vahle aan Depay vraagt hoe het is om zijn fitheid op te bouwen richting een eindtoernooi, gebeurt er iets komisch. Depay roept Denzel Dumfries bij zich. "Misschien kan je dat aan Denzel vragen." Dumfries komt erbij staan: “Wat is de vraag?” Hij gaat daarna in op de fitheid van Depay. "Ik heb hem vandaag al gecomplimenteerd, tijdens de training. Ik zei dat hij er fit uitziet.”

Depay lacht: “Ik denk: ik roep hem even erbij! Natuurlijk maken we er een grapje over. Ik praat vandaag ook met Denzel over hoe hij zich voelt, want het was een best taaie training. Iedereen voelde dat. Het is goed om te kijken hoe het team daarin staat. Er wordt aan mij gevraagd hoe het met mijn fitheid zit, maar je vergelijkt jezelf als speler natuurlijk ook met andere spelers in het team. Hoe zij zich voelen, de cijfers, de data. Dan zie je dat het er eigenlijk allemaal hetzelfde uitziet.”

“Ik had het er nog met Frenkie (de Jong, red.) over. Data is belangrijk, zeker in het hedendaagse voetbal en vooral in de Premier League. Maar uiteindelijk moet het ook draaien om kwaliteit en om voetbal. Bepaalde specifieke dingen in het veld horen bij mij. Ik weet wat ik moet doen. Dus het draait niet alleen om data, maar vooral om fitheid. En ik denk dat dat bij mij goed zit”, licht Depay toe.

