WK-opponent van Oranje wordt afgedroogd in Ullevaal Stadion

Noorwegen heeft in de laatste oefenwedstrijd voor het WK indruk gemaakt met een overtuigende 3-1 zege op Zweden. Zonder Erling Braut Haaland, die rust kreeg, walsten de Noren in een eenzijdige eerste helft over hun buurman heen, met Jørgen Strand Larsen als grote man dankzij twee treffers en een hoofdrol voor de ontketende Antonio Nusa.

In een uitverkocht Ullevaal Stadion in Oslo had Noorwegen vanaf de aftrap de controle. Zweden werd direct teruggedrongen en na enkele waarschuwingsschoten viel al vroeg de openingstreffer. Oscar Bobb lag aan de basis van een vloeiende aanval, waarna Julian Ryerson hard uithaalde. Strand Larsen gaf het laatste tikje en zette Noorwegen na negen minuten op voorsprong: 1-0.

De thuisploeg bleef doordrukken en speelde met veel energie en tempo. Nusa zorgde na achttien minuten voor een van de hoogtepunten van de avond. De aanvaller trok vanaf de rand van het strafschopgebied naar binnen en krulde de bal fraai in de verre hoek: 2-0. Zweden oogde aangeslagen en had nauwelijks een antwoord op het beweeglijke Noorse aanvalsspel.

Halverwege de eerste helft stapelden de kansen zich op. Bobb zorgde voortdurend voor problemen op de rechterflank en liet verdediger Eric Smith meermaals zijn hielen zien. Strand Larsen en Alexander Sørloth kregen mogelijkheden op een derde treffer, terwijl Zweden slechts sporadisch gevaarlijk werd. De grootste Zweedse kans werd door doelman Ørjan Nyland met een uitstekende redding onschadelijk gemaakt.

Kort voor rust viel alsnog de verdiende 3-0. Opnieuw was Ryerson de aangever. Zijn hoekschop werd door Strand Larsen overtuigend binnengekopt, waardoor Noorwegen met een comfortabele marge de kleedkamer opzocht. De statistieken onderstreepten het krachtsverschil: de Noren noteerden elf doelpogingen tegenover vier van Zweden.

Na rust probeerde Zweden met liefst zeven wissels het tij te keren, maar ook dat bracht aanvankelijk weinig verandering. Noorwegen bleef de betere ploeg en kwam via David Møller Wolfe zelfs op 4-0, al ging die treffer na een VAR-check wegens buitenspel niet door.

Na ruim een uur voerde bondscoach Ståle Solbakken vervolgens een ware wisselcarrousel door. Op doelman Nyland na werd het complete Noorse elftal vervangen. Onder anderen Andreas Schjelderup greep zijn kans en liet direct zijn kwaliteiten zien met enkele fraaie dribbels en gevaarlijke acties rond het Zweedse strafschopgebied.

Door de vele wisselingen verloor Noorwegen wel iets van zijn dominantie en Zweden kreeg meer balbezit. Dat resulteerde na 77 minuten in een prachtige eretreffer van Alexander Isak. De aanvaller ontving de bal op links, kapte naar binnen, passeerde zijn tegenstander met enkele schijnbewegingen en schoot vervolgens schitterend in de verre kruising: 3-1.

Zweden leek daarna zelfs nog een tweede doelpunt te maken, maar de VAR maakte daar een einde aan wegens buitenspel. In de slotfase hield Nyland zijn ploeg met nog een knappe redding overeind, terwijl Schjelderup aan de andere kant bleef dreigen. Voor 25.178 toeschouwers speelde Noorwegen de wedstrijd vervolgens gecontroleerd uit. Noorwegen gaf het goede voorbeeld aan het Nederlands elftal, dat in de groepsfase van het WK aantreedt tegen Zweden. Zweden oefent donderdag nog tegen Griekenland.