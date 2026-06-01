vertrekt definitief bij Al-Ettifaq. De Saudische club heeft maandagavond via officiële kanalen bekendgemaakt dat het aflopende contract met de 35-jarige Rotterdammer niet wordt verlengd. Het besluit om uit elkaar te gaan is naar verluidt om financiële redenen genomen.

Het vertrek is opvallend, want Wijnaldum was dit seizoen een belangrijke kracht voor Al-Ettifaq. De middenvelder droeg de aanvoerdersband en was in 33 officiële duels goed voor zestien doelpunten en zeven assists. In totaal speelde de 96-voudig international 101 wedstrijden voor de club, waarin hij 38 keer scoorde en zeventien assists gaf. Al-Ettifaq kiest er nu dus voor om zijn contract niet te verlengen.

Keert Wijnaldum terug naar Engeland?

Waar de toekomst van de ervaren middenvelder ligt, is nog niet officieel bekend. Wel verschenen er onlangs al geruchten over een mogelijke volgende stap. Wijnaldum heeft namelijk de wens om terug te keren naar de Premier League.

Daarnaast gaf hij in 2024 in een interview met ESPN aan dat hij een terugkeer naar PSV of Feyenoord nooit heeft uitgesloten. “Alleen Paris Saint-Germain vroeg tien miljoen euro en dan ook mijn salaris er nog bovenop. Dat was onmogelijk te realiseren. Natuurlijk was het wel mogelijk geweest als ik heel veel zou inleveren, alleen dat wilde ik niet. Toen moest ik een andere keuze maken”, aldus Wijnaldum.

In Engeland is de oud-speler van Feyenoord en PSV een bekende naam. Hij speelde er eerder al succesvol voor Newcastle United en Liverpool, waarmee hij onder meer de Champions League en de landstitel won. Na zijn periodes bij Paris Saint-Germain en AS Roma tekende hij in 2023 in Saudi-Arabië. Nu zijn avontuur daar na drie seizoenen ten einde komt, kan Wijnaldum transfervrij op zoek naar een nieuwe club.