hoopt komende zomer terug te keren in de Premier League, zo weet Sky Sports. De 35-jarige middenvelder loopt komende zomer uit zijn contract bij Al-Ettifaq, maar denkt er nog niet aan om met pensioen te gaan.

Wijnaldum speelde gedurende zijn loopbaan tussen 2015 en 2021 in de Premier League, waar hij uitkwam voor Newcastle United en Liverpool. Na avonturen bij Paris Saint-Germain en AS Roma streek de middenvelder in 2023 neer in Saudi-Arabië bij Al-Ettifaq, waar hij een contract tekende tot en met de zomer van 2026. Inmiddels loopt dat contract ten einde, waardoor Wijnaldum komende zomer transfervrij is.

Artikel gaat verder onder video

Hoewel hij inmiddels al 35 jaar is, denkt de Nederlander nog niet aan stoppen. Volgens Sky Sports heeft Wijnaldum namelijk zijn zinnen gezet op een terugkeer naar de Premier League. Dit seizoen was hij in 28 officiële wedstrijden voor Al-Ettifaq goed voor vijftien doelpunten en zes assists, waardoor de middenvelder het gevoel heeft nog van waarde te kunnen zijn. Sky Sports benadrukt dat er nog niets is besloten over de toekomst van Wijnaldum, maar dat het zijn ‘voorkeur’ heeft om terug te keren op het hoogste Engelse niveau.

Terugkeer in Oranje

Zondagavond kwam Wijnaldum ook al opvallend in het nieuws. Valentijn Driessen stelde in een video van De Telegraaf namelijk dat niet alleen Marten de Roon in verband werd gebracht met een terugkeer bij het Nederlands elftal. De verslaggever heeft ook Wijnaldum gehoord als serieuze optie voor Oranje.