Tottenham handhaaft zich ten koste van West Ham, CL-ticket voor Liverpool bij afscheid Salah

Tottenham Hotspur heeft degradatie naar de Championship afgewend. Een nipte overwinning op Everton volstond zondag om de zeventiende plek vast te houden, waardoor het doek valt voor nummer achttien West Ham United. Verder bouwde kampioen Arsenal de voorsprong uit, omdat Josep Guardiola bij Manchester City afscheid nam met een nederlaag. Liverpool stelde de vijfde plaats officieel veilig en daarmee een Champions League-ticket.

Tottenham Hotspur - Everton 1-0

Tottenham begon nerveus, maar fel. Ndiaye won al na twintig seconden een corner voor Everton, waarna Spurs via Gallagher, Danso en Palhinha kansen afdwong. Tel bleef gevaarlijk vanaf links en O’Brien ging vroeg op de bon. Everton kwam nauwelijks tot aanvallen, al ontsnapte Röhl aan rood na een harde actie op Van de Ven. Vlak voor rust viel de bevrijding: Tel vond bij een corner Palhinha, die eerst de paal raakte en daarna de rebound over de lijn prikte. Na rust miste Pickford bijna pijnlijk op een schuiver van Spence, terwijl Everton langer balbezit had zonder echt scherp te worden. Toen West Ham scoorde, werd het stadion stiller, maar Tottenham bleef overeind. Sarr kreeg geel voor een schwalbe, Maddison kwam onder luid gejuich binnen de lijnen en in de slotfase overleefde Spurs een gigantische kans. George werd vrijgespeeld na een snelle combinatie met Alcaraz en Keane, maar Van de Ven en Kinsky voorkwamen samen de gelijkmaker. Tarkowski pakte nog geel voor een harde charge op Danso, waarna Tottenham de laatste minuten uitzong en degradatie ontliep.

West Ham United - Leeds United 3-0

West Ham wist dat alleen winst nog iets kon betekenen en begon met die urgentie, al kreeg Leeds vroeg de grootste kans. Nmecha hoefde een mislukte poging van Justin alleen richting doel te sturen, maar deed dat niet. Ook West Ham dreigde: Pablo zag een inzet geblokt door Struijk en vlak voor rust ontstond chaos in het Leeds-strafschopgebied zonder beloning. Na rust liet Castellanos eerst nog een enorme kans liggen door achterover te vallen bij de tweede paal, maar even later kopte hij uit een corner van Bowen alsnog raak. Daarmee keerde de hoop terug in het London Stadium. Bowen verdubbelde de marge na sterk voorbereidend werk van Mateus Fernandes en diep in blessuretijd viel zelfs nog de derde treffer. Wilson kreeg de bal buiten het strafschopgebied aangespeeld en schoot via een deflectie hard binnen. Kort daarvoor had Darlow hem nog knap van scoren gehouden. De spelers van West Ham zakten na het laatste fluitsignaal toch verslagen naar het gras: de overwinning bleek niet genoeg. Voor het eerst sinds 2012 zal West Ham in de Championship uitkomen.

Crystal Palace - Arsenal 1-2

Arsenal begon als kampioen bij Crystal Palace en had met Max Dowman een historisch jonge basisspeler van 16 jaar en 144 dagen oud. Gabriel Jesus had vroeg kunnen scoren, maar schoot eerst tegen de paal en miste daarna oog in oog met Henderson. Vlak voor rust maakte hij alsnog het verschil door een voorzet in één keer binnen te werken. Kort na rust volgde de tweede uit een standaardsituatie. Een lange corner werd terug het strafschopgebied in gekopt, waarna Noni Madueke netjes afrondde. Palace gaf zich niet gewonnen. In de slotfase slingerde Jeremy Pino vanaf links een fraaie voorzet richting de tweede paal, waar Mateta opdook en Kepa kansloos liet. Even later leek Palace zelfs langszij te komen via Pino, maar die treffer werd afgekeurd omdat de bal onderweg van richting veranderde via de buitenspel staande Guessand. Arsenal is uiteindelijk kampioen geworden met zeven punten voorsprong op Manchester City.



Brighton & Hove Albion - Manchester United 0-3

Manchester United nam aan de zuidkust voor rust afstand. Na ruim een half uur kopte Patrick Dorgu raak uit een corner vanaf rechts, op aangeven van Bruno Fernandes, diens 21ste assist van het seizoen. Brighton kreeg geen grip op United, dat kort voor rust opnieuw toesloeg. Diallo combineerde zich via een een-twee naar de achterlijn en joeg de bal strak voor het doel, waar Bryan Mbeumo klaarstond om binnen te werken. Direct na rust werd het 0-3. Fernandes rondde met precisie af, al duurde het lang voordat de goal definitief als geldig werd bevestigd na buitenspelcontrole. United had de wedstrijd daarmee stevig in handen, terwijl Brighton als nummer acht de play-offronde van de Conference League in gaat.

Liverpool - Brentford 1-1

Liverpool domineerde de eerste helft op Anfield en had voor rust al afstand moeten nemen. Salah raakte uit een vrije trap de paal, Szoboszlai schoof een grote kans naast en Curtis Jones ging in het strafschopgebied naar de grond, maar kreeg geen penalty omdat hij al viel voor het contact kwam. Na rust brak Liverpool alsnog door. Salah leverde in zijn laatste wedstrijd voor de club een kenmerkende assist af: een harde lage bal met de buitenkant van links, waarna Jones eenvoudig afrondde. Het afscheid hing daarna zwaar boven Anfield. Robertson kreeg een ovatie, Salah werd later onder luid applaus gewisseld. Brentford profiteerde van die afleiding: Schade reageerde scherp op een afgeweken poging en kopte vallend de 1-1 binnen. Daarna nam Brentford zelfs meer controle, maar de stand bleef gelijk. Liverpool gaat als nummer vijf van Engeland de Champions League in.

Manchester City - Aston Villa 1-2

De afscheid nemende Josep Guardiola zag zijn ploeg halverwege de eerste helft op voorsprong komen. Een corner vanaf links stuiterde door naar Antoine Semenyo bij de tweede paal, die beheerst terug over de keeper binnenwerkte. Aston Villa sloeg direct na rust terug. In een rommelige fase in het strafschopgebied viel de bal voor Ollie Watkins, en dan is de afloop meestal duidelijk: 1-1. City nam tussendoor afscheid van Bernardo Silva met een erehaag en staande ovatie, maar Villa maakte het sportief pijnlijker. Watkins werd rechts weggestuurd, had nog veel te doen, maar deed dat uitstekend: hij liep het strafschopgebied in, lokte Trafford en schoof de bal door zijn benen binnen voor 1-2. Later kreeg ook Stones een groots afscheid.

Sunderland - Chelsea 2-1

Sunderland begon met uitzicht op Europees voetbal en zette Chelsea vroeg onder druk. Na 25 minuten leverde dat de openingstreffer op: een lange bal werd doorgekopt, waarna Trai Hume vanaf net binnen het strafschopgebied in één keer uithaalde en de keeper bij de eerste paal klopte. Kort na rust had Brobbey de 2-0 moeten maken, maar hij schoot door het midden. Even later kreeg Sunderland die tweede goal alsnog, zij het met hulp. Brobbeys zwakke afronding leek naast te gaan, tot Malo Gusto zijn been uitstak en de bal in eigen doel werkte. Chelsea reageerde via Cole Palmer, die van circa twintig meter een strakke bal richting de korte hoek schoot. Roefs had die moeten keren, maar deed dat niet. Daarna werd het nog zwaarder voor Chelsea: Fofana kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Isidor. The Blues eindigen als tiende en lopen Europees voetbal mis. Bij Sunderland barstte het feest los: dankzij de zevende plek gaat de club de Europa League in.