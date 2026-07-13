WK-kwartfinalist ziet Mark van Bommel als kandidaat voor bondscoachschap

Mark van Bommel is nadrukkelijk in beeld om de nieuwe bondscoach van België te worden. Na de recente uitschakeling op het wereldkampioenschap wordt de 49-jarige oefenmeester in de Belgische media veelvuldig naar voren geschoven als mogelijke opvolger van Rudi Garcia. De voormalig trainer van onder meer PSV en Royal Antwerp FC geldt bovendien als een betaalbare optie voor de financieel geplaagde Belgische voetbalbond.

De positie van Garcia staat zwaar ter discussie nadat de Rode Duivels in de kwartfinales van het WK met 2-1 werden uitgeschakeld door Spanje. De Fransman werd begin vorig jaar aangesteld met een contract tot en met het eindtoernooi, waardoor de top van de bond momenteel evalueert of er een contractverlenging komt of dat er een nieuwe weg wordt ingeslagen. Een definitieve beslissing van technisch directeur Vincent Mannaert wordt nog voor het einde van deze maand verwacht.

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Mocht de KBVB besluiten door te selecteren, dan is Van Bommel een prominente kandidaat. De oud-international zit zonder werkgever sinds hij in 2024 vertrok bij Antwerp, de club die hij een jaar eerder nog naar de landstitel leidde. Omdat de bond een herstelplan uitvoert om een miljoenenverlies weg te werken, is er geen budget voor een absolute topcoach met een astronomisch salaris. Volgens Niel Poissonnier, chef voetbal van Het Laatste Nieuws, is de clubloze trainer daarom "zeker een optie". "Hij zal niet de enige optie zijn, maar zijn naam zal de komende weken ontegensprekelijk regelmatig vallen", aldus de journalist in een podcast van zijn krant. "Wij moeten in een bepaalde vijver vissen, en in die vijver zwemt ook Mark van Bommel".

De ex-middenvelder hield de afgelopen twee jaar bewust de boot af bij diverse clubs, mede vanwege de revalidatie van zijn zoon Ruben van Bommel. Zo liepen gesprekken met het Egyptische Al-Ahly stuk en wees hij een aanbieding van RSC Anderlecht af omdat hij niet halverwege een seizoen wilde instappen. Inmiddels heeft hij aangegeven weer open te staan voor een nieuwe uitdaging. Toch is niet iedereen in België overtuigd van de komst van een buitenlandse trainer. Oud-international Marc Degryse ziet liever dat de voetbalbond kiest voor de generatie spelers die recent is gestopt als international. "Mannen als Jan Vertonghen of Thomas Vermaelen, waarom proberen we die niet aan boord te krijgen?", zo vraagt de analist zich af. "Vincent Kompany is een extreem voorbeeld, maar er moeten er nog zijn die het in zich hebben om een goeie trainer te worden".