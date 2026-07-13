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FIFA-rel houdt niet op: nieuwe bizarre onthulling rondom schorsing Balogun

13 juli 2026, 09:21
Folarin Balogun van de VS en Rudi Garcia van België
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Er zijn nieuwe, opvallende details naar buiten gekomen over de veelbesproken beslissing van de FIFA om de schorsing van Folarin Balogun kwijt te schelden. Volgens journalist Martyn Ziegler van The Times was het niet de volledige disciplinaire commissie die zich over de zaak boog, maar nam slechts één persoon het besluit om de straf van de Amerikaanse aanvaller te schrappen.

Mohammad Al-Kamali, voorzitter van de disciplinaire commissie van de FIFA, zou de beslissing zelfstandig hebben genomen zonder de overige zeventien commissieleden bij de behandeling te betrekken. Daarmee komt er opnieuw kritiek op de manier waarop de wereldvoetbalbond met de omstreden situatie is omgegaan. 

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Balogun kreeg tijdens het WK een directe rode kaart in het duel met Bosnië en Herzegovina (2-0) na een harde overtreding. Volgens de geldende regels betekende die kaart automatisch een schorsing voor de volgende wedstrijd. Toch werd die straf later door de FIFA teruggedraaid, waardoor de Amerikaanse aanvaller beschikbaar bleef. De opmerkelijke beslissing zorgde direct voor veel onrust binnen de voetbalwereld. Vooral de UEFA reageerde kritisch en noemde de gang van zaken eerder al ‘ongekend, onbegrijpelijk en onrechtvaardig’. Daarnaast kreeg de FIFA veel kritiek vanwege het gebrek aan transparantie: officiële documenten of een uitgebreide motivatie voor het besluit werden niet openbaar gemaakt.

De situatie kreeg extra lading nadat Donald Trump zelf aangaf dat hij een rol had gespeeld bij het schrappen van de schorsing. De Amerikaanse president nam contact op met FIFA-voorzitter Gianni Infantino over de straf van Balogun. Infantino bevestigde dat er contact was geweest, maar benadrukte dat een onafhankelijk orgaan uiteindelijk verantwoordelijk was voor de beslissing.

De nieuwe informatie zorgt echter voor extra vraagtekens. Als slechts één commissielid de doorslaggevende beslissing nam, wordt de discussie over de onafhankelijkheid en transparantie van de FIFA alleen maar groter. Al-Kamali heeft voorlopig nog niet gereageerd op de ontstane ophef. Ondertussen groeit de druk op Infantino, wiens positie door de kwestie volgens internationale media verder onder druk zou zijn komen te staan. Binnen verschillende voetbalbonden zou twijfel ontstaan over de koers van de FIFA-president. 

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Maakt het wat uit? FIFA is domweg synoniem voor corruptie geworden. Heel triest

Kaozz
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Kaozz
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Het maakt niet wie er bij de FIFA onder druk komt te staan en welke voetbalbond openlijk twijfelt. Zodra de FIFA de geldbuidel weer op tafel zet zijn de stemmingen (en dus Infantino’s positie) weer bepaald.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Neutraal
Erkende gebruiker! Meer info
136 Reacties
1.385 Dagen lid
438 Likes
Neutraal
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

Maakt het wat uit? FIFA is domweg synoniem voor corruptie geworden. Heel triest

Kaozz
129 Reacties
38 Dagen lid
285 Likes
Kaozz
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het maakt niet wie er bij de FIFA onder druk komt te staan en welke voetbalbond openlijk twijfelt. Zodra de FIFA de geldbuidel weer op tafel zet zijn de stemmingen (en dus Infantino’s positie) weer bepaald.

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Folarin Balogun

Folarin Balogun
AS Monaco FC
Team: Monaco
Leeftijd: 25 jaar (3 jul. 2001)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Monaco
30
13
2024/2025
Monaco
13
4
2023/2024
Monaco
29
7
2023/2024
Arsenal
0
0

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