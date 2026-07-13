Valentijn Driessen wijst schuldigen aan van 'onacceptabele wanprestatie' Oranje

Valentijn Driessen heeft stevige kritiek geuit op de KNVB na de vroege uitschakeling van het Nederlands elftal op het wereldkampioenschap. Volgens de chef voetbal van De Telegraaf ligt de verantwoordelijkheid voor het teleurstellende toernooi niet alleen bij de vertrokken bondscoach Ronald Koeman, maar ook bij de beleidsbepalers in Zeist. In zijn column spreekt de journalist van een "onacceptabele wanprestatie".

In zijn column stelt Driessen dat de KNVB de krachtsverhoudingen op het mondiale podium verkeerd heeft beoordeeld. Volgens hem waren twee mensen medeverantwoordelijk voor de hoge verwachtingen rondom Oranje. "De bedenkers van de irreële doelstellingen waren algemeen directeur Marianne van Leeuwen en directeur topvoetbal Nigel de Jong van de KNVB", schrijft Driessen. "Die gaan nu samen met Clarence Seedorf als KNVB-commissaris een nieuwe bondscoach aanstellen. Waar ze de krachtsverhoudingen op het WK-voetbal met betrekking tot Oranje, samen met Koeman en zijn internationals, volledig verkeerd inschatten, moet de lat bij de opvolging van Koeman op maximale hoogte worden gelegd."

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Volgens Driessen was het vooral de manier waarop Oranje uit het toernooi verdween die voor grote teleurstelling zorgde. Nederland werd in de achtste finale uitgeschakeld door Marokko na een verloren strafschoppenserie, waardoor een plek bij de laatste acht uit zicht verdween. "Dat het Nederlands elftal niet in de buurt kwam van de kwartfinale op een WK, was een onacceptabele wanprestatie", is Driessen duidelijk. "Wereldkampioen worden of de halve finale halen waren onrealistische doelstellingen met Frankrijk als tegenstander in de kwartfinales. Daar zelfs niet in de buurt komen, was een onacceptabele wanprestatie."

Ook Ronald Koeman krijgt er flink van langs. Driessen vindt dat de voormalig bondscoach tijdens de wedstrijd tegen Marokko te weinig heeft ingegrepen toen Oranje de controle verloor. Volgens hem koos Koeman te veel voor zekerheid en liet hij aanvallende mogelijkheden liggen."Koeman wilde tegen Marokko het verschil maken met de gedachte dat niet verliezen belangrijker was dan winnen", analyseert Driessen. "Ondanks allerlei fraaie wetenschapstheorieën zoals hindsight bias - zodra we weten hoe iets afloopt overschatten we onze voorspelling en onderschatten we de rol van geluk, timing en toeval - vergat de bondscoach in te grijpen toen iedereen behalve Koeman zag dat het fout ging aflopen voor Oranje."

Daarmee doelt Driessen vooral op de keuzes die tijdens de wedstrijd werden gemaakt. Volgens hem werd de kracht van de verdediging overschat en kwamen de aanvallers van Oranje onvoldoende aan bod. "Koeman overschatte zijn verdediging en onderschatte zijn aanvallers en daarvoor kreeg Nederland de rekening gepresenteerd", schrijft de journalist. "Canada bracht Marokko later aan het wankelen en Frankrijk liet de Marokkanen definitief struikelen in de kwartfinales."

Volgens Driessen ligt er nu een belangrijke taak voor de KNVB. De zoektocht naar een nieuwe bondscoach moet volgens hem niet worden gebruikt om opnieuw uitgebreid te experimenteren, maar vraagt om een kandidaat die direct klaar is om Oranje naar een hoger niveau te brengen.