Pep Guardiola wordt in Nederland veelvuldig genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar de Spanjaard is momenteel de topkandidaat om aan de slag te gaan bij Italië. Volgens het Italiaanse La Gazzetta dello Sport staat de succesvolle trainer bovenaan het verlanglijstje van de Italiaanse voetbalbond.

De interesse van Oranje in Guardiola is de afgelopen periode meerdere keren voorbijgekomen. De Spanjaard wordt door veel voetbalkenners gezien als de ideale kandidaat om het Nederlands elftal naar een hoger niveau te tillen vanwege zijn aanvallende speelstijl en bewezen staat van dienst bij onder meer FC Barcelona, Bayern München en Manchester City. Journalist Edwin Winkels noemde de komst van Guardiola bij nationale ploeg eerder al niet haalbaar. "Ik denk dat als Guardiola bondscoach wordt, hij dat van Italië wordt. Die kan hij nog veel dieper uit de shit halen dan Oranje. Hij is dol op het land en heeft er zelfs nog een paar jaar gespeeld in zijn nadagen", zei Winkels eerder.

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De Italiaanse bond is inmiddels op zoek naar een nieuwe koers nadat Gennaro Gattuso in maart vertrok als bondscoach. Onder zijn leiding liepen de Zuid-Europeanen voor de derde keer op rij kwalificatie voor het wereldkampioenschap mis door in de play-offs te verliezen van Bosnië en Herzegovina. Sindsdien fungeert Silvio Baldini als interim-trainer. Om de sportieve crisis te bezweren, heeft bondsvoorzitter Giovanni Malagò onlangs oud-verdediger Paolo Maldini aangesteld als technisch directeur. De kersverse beleidsbepaler wordt in zijn herstelwerkzaamheden bijgestaan door de Braziliaanse oud-prof Leonardo.

Het nieuwe directieduo is nadrukkelijk op zoek naar een revolutionaire start voor de nationale ploeg. Hoewel Antonio Conte de voorkeur geniet van de Italiaanse clubs en Roberto Mancini een uitstekende relatie onderhoudt met Malagò, lijken beide heren niet bovenaan de shortlist te staan. Voor Conte ligt naar verluidt een vierjarig contract ter waarde van vier miljoen euro per jaar klaar, maar de kans dat hij of Mancini nemen af. Hierdoor komt Guardiola nadrukkelijk in beeld bij de bondstop. De Catalaan geniet momenteel van een sabbatical na zijn vertrek bij Manchester City.

De begeerde succestrainer trok eind mei na tien seizoenen de deur achter zich dicht in Manchester. Guardiola is momenteel actief als ambassadeur voor de City Football Group, maar heeft aangegeven voorlopig tijd met zijn familie te willen doorbrengen. Bij een eventuele overstap naar de Italiaanse bond zal de oefenmeester wel fors moeten inleveren: in Engeland streek hij een bruto jaarsalaris van om en nabij de 25 miljoen euro op.

Mocht de komst van de Spanjaard onhaalbaar blijken, dan kijkt de bond ook naar andere opties. Zo wilde Leonardo in het verleden Andrea Pirlo al eens naar Paris Saint-Germain halen en geldt de oud-middenvelder nu als een van de alternatieve kandidaten. Ook de naam van Carlo Ancelotti wordt door Italiaanse media genoemd als mogelijke reddingsboei voor de Azzurri. Mocht de KNVB daadwerkelijk een poging willen wagen om Guardiola naar Nederland te halen, dan lijkt snelheid geboden. De concurrentie wordt steeds concreter en Italië beschikt met Maldini over een aansprekende naam die de Catalaan mogelijk kan overtuigen.