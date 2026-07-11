Jeroen Elshoff voorziet een doemscenario voor het WK-duel van zaterdagavond tussen Noorwegen en Engeland. De NOS-commentator komt enkele uren voor de aftrap met een onheilspellend bericht op social media.

Noorwegen en Engeland staan zaterdagavond tegenover elkaar in de kwartfinales van het WK. De aftrap in het Miami Stadium staat gepland om 23.00 uur Nederlandse tijd (17.00 uur lokale tijd).

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De omstandigheden zien er enkele uren voor de aftrap echter niet goed uit, zo schrijft Elshof zaterdagmiddag op X. “Miami ziet er stormachtig uit. Benieuwd of de aftrap op gekozen tijdstip gaan halen…”, schrijft de journalist van de NOS.

Het zou niet de eerste keer zijn dat een duel dit WK verstoord zou worden door de weersomstandigheden. Tijdens de groepsfase werd de wedstrijd tussen Frankrijk en Irak ruim twee uur onderbroken door stormachtig weer in de buurt van Philadelphia.