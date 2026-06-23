Frankrijk verslaat Irak ondanks onderbreking van 2 uur en bereikt volgende ronde

Frankrijk heeft zich middels een 3-0 zege op Irak geplaatst voor de tweede ronde op het WK. In een duel dat vanwege noodweer in Philadelphia maar liefst twee uur werd onderbroken was met twee treffers andermaal de grote man aan Franse zijde.

Frankrijk nam vanaf de aftrap het initiatief. Al binnen twee minuten verschenen les Bleus gevaarlijk voor het doel, toen Lucas Digne de achterlijn haalde en Kylian Mbappé net tekortkwam om een voorzet binnen te tikken. De Fransen voerden de druk vervolgens verder op via Mbappé, Michael Olise en Ousmane Dembélé, terwijl Irak via onder meer Zidane Iqbal en aanvoerder Aymen Hussein probeerde onder de Franse druk uit te voetballen. Na een reeks waarschuwingen viel na veertien minuten alsnog de openingstreffer. Mbappé haalde van buiten het strafschopgebied uit met zijn linkerbeen en zag doelman Ahmed Basil de harde inzet niet onder controle krijgen: 1-0. Het was zijn vijftiende WK-doelpunt, waarmee hij op gelijke hoogte kwam met de Braziliaan Ronaldo.

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Ook na de voorsprong bleef Frankrijk domineren. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps creëerde voortdurend dreiging via de beweeglijke voorhoede, terwijl Irak vooral overeind bleef dankzij veel inzet en enkele gevaarlijke uitbraken. Een tegenvaller voor de Irakezen was het uitvallen van Hussein, die zich halverwege de eerste helft met een blessure moest laten vervangen door Ali Al-Hamadi. Die invaller gaf Irak direct nieuwe energie en kopte niet veel later een voorzet naast. Aan de andere kant bleef Mbappé het middelpunt van de aandacht. De Franse sterspeler was dicht bij een tweede treffer, maar zag een nieuwe poging stranden op de Iraakse defensie.

Naarmate de rust naderde, kregen de weersomstandigheden steeds meer invloed op het duel. Regenbuien trokken over het stadion in Philadelphia, al bleef Frankrijk de controle houden. Irak wist via Al-Hamadi af en toe voor gevaar te zorgen, maar echte kansen leverde dat niet op. Met een 1-0 voorsprong voor Frankrijk zochten beide ploegen uiteindelijk de kleedkamers op. Kort daarna werd de wedstrijd stilgelegd vanwege onweer en bliksem in de omgeving van het stadion. Supporters moesten de tribunes verlaten en beschutting zoeken, waardoor de rust aanzienlijk langer duurde dan gepland.

Wat heet, pas om 2.00 uur 's nachts (Nederlandse tijd, in Philadelphia was het op dat moment 20.00 uur) werd de wedstrijd na een nieuwe warming-up eindelijk weer hervat. Het tweede bedrijf was nog net geen tien minuten onderweg, toen Mbappé zijn tweede treffer van de avond maakte. Daar ging een afgrijselijke blunder van Irak aan vooraf. Verdediger Zaid Tahseen wilde een doeltrap breed leggen op Basil, maar de doelman miste de bal volkomen. Dembélé nam over en legde breed op Mbappé, die zonder al te veel moeite de 2-0 kon binnenschieten. Daarmee was zijn zestiende WK-doelpunt een feit, waardoor hij ook de vers onttroonde Miroslav Klose achterhaalde op de all time topscorerslijst van het toernooi.

De Fransen roken bloed en aasden op een derde treffer. Olise kwam er als eerste dichtbij, op aangeven van Mbappé probeerde de Bayern München-speler het met een gevoelige boogbal, die echter bovenop de lat belandde. Even later had Basil een prima redding in huis op een schot van Dembélé, waarna Adrien Rabiot uit de rebound maar net naast kopte. Dembélé zag na een dik uur spelen een volgende poging in het zijnet belanden, maar nog geen minuut later vond hij op aangeven van Mbappé wél de juiste hoek: 3-0.

Irak kreeg welgeteld één kans om iets terug te doen, toen Al-Hamadi zijn voet knap tegen een voorzet kreeg, maar zijn inzet ging net naast. In de slotminuut was Mbappé nog héél dichtbij het voltooien van zijn hattrick, maar zijn harde schot scheerde net langs de kruising. Zo bleef het bij 3-0, waardoor Frankrijk zich met zes punten uit de eerste twee duels plaatst voor de tweede ronde.