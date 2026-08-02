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Franse WK-winnaar verkoopt wereldbeker voor 54.000 euro: ‘Ik doe wat ik wil’

2 augustus 2026, 07:25
Benjamin Mendy
Foto: © Imago
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Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.
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Benjamin Mendy heeft deze week opzien gebaard. De verdediger kwam namelijk in het nieuws omdat hij de replica van de wereldbeker die hij had gekregen na de WK-titel met Frankrijk in 2018, besloot te verkopen voor een fors bedrag.

Mendy maakte deel uit van de selectie van Frankrijk die wereldkampioen werd in 2018. Hij kwam tijdens het mondiale eindtoernooi één keer in actie.

Na de WK-winst van Frankrijk kreeg iedere selectiespeler een replica van de wereldbeker cadeau. Mendy heeft acht jaar later echter besloten om zijn exemplaar te verkopen tijdens een veiling in de Verenigde Staten. Volgens Le Parisien leverde de verkoop van het presentje Mendy 54.000 euro op.

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Mendy, voormalig speler van onder meer AS Monaco en Manchester City en tegenwoordig in Polen actief bij Pogoń Szczecin, kreeg op social media veel kritiek op zijn keuze om zijn wereldbeker te laten veilen. De 32-jarige linksback ligt daar echter niet wakker van. “Is het mijn prijs of die van jou? Het is mijn prijs. Ik kan ermee doen wat ik wil. Bovendien: hij nam te veel ruimte in beslag in mijn prijzenkast”, diende hij een criticaster gevat van repliek op Snapchat.

De carrière van Mendy is sinds het WK van 2018 overigens duidelijk in verval geraakt. De verdediger stond destijds onder contract bij Manchester City, maar werd in 2021 verbannen vanwege meerdere verkrachtingsaanklachten, waarvan hij later overigens .vrijgesproken werd.

Nadat zijn contract bij Manchester City medio 2023 afliep, verkaste Mendy naar Lorient en later FC Zürich. Sinds de zomer van 2025 staat hij in Polen onder contract bij Pogoń Szczecin.

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Benjamin Mendy

Benjamin Mendy
MKS Pogoń Szczecin
Team: Pogoń
Leeftijd: 32 jaar (17 jul. 1994)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Lorient
0
0
2024/2025
Zürich
6
0
2023/2024
Lorient
15
2
2021/2022
Man City
1
0

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