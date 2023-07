Benjamin Mendy vrijgesproken van verkrachting en aanranding: krijgt hij een tweede kans?

Manchester City-verdediger Benjamin Mendy is door de rechter in Engeland opnieuw vrijgesproken. De linksback werd beschuldigd van verkrachting en aanranding maar de rechtbank achtte ook de laatste twee nog openstaande aanklachten niet bewezen.

In totaal lagen er negen aanklachten tegen de 28-jarige Fransman, die daardoor al sinds 2021 geen deel meer uitmaakte van de selectie van Manchester City. Tussen 2018 en 2021 zou de verdediger seksfeestjes in zijn villa in Engeland hebben georganiseerd, waarbij verschillende vrouwen zouden zijn gedwongen tot het verrichten van seksuele handelingen. Mendy ontkende de feiten en hield vol dat alles met consent was gebeurd.

Mendy speelde sinds 2017 in Engeland, met een transfersom van 57,5 miljoen euro die het betaalde aan AS Monaco maakte Manchester City hem destijds de duurste verdediger ter wereld. Hij zou uiteindelijk 75 officiële duels voor The Citizens spelen, waarin hij twee keer scoorde en veertien assists achter zijn naam wist te krijgen. De tienvoudig Frans international zou nu op zoek kunnen naar een nieuwe werkgever: hij is transfervrij omdat zijn contract in Manchester per 1 juli is afgelopen.

De details van de rechtszaken tegen Mendy werden de afgelopen jaren gretig gedeeld door de Britse media. Twee weken geleden baarde het vermeende aantal bedpartners dat de Fransman zou hebben gehad nog opzien. De speler zou een van de vrouwen die hem aanklaagden hebben toevertrouwd dat het er maar liefst tienduizend zouden zijn geweest.