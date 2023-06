‘Benjamin Mendy schepte na verkrachting op over schokkend aantal bedpartners’

Benjamin Mendy stond donderdag opnieuw voor de rechter vanwege twee aanklachten van seksueel misbruik. De 28-jarige linkerverdediger van Manchester City wordt verdacht van twee strafbare feiten: een poging tot verkrachting van een vrouw in oktober 2018 en een verkrachting van een vrouw in oktober 2020. Volgens Benjamin Aina, de openbare aanklager van dienst, schepte Mendy na de verkrachting in 2020 tegenover het slachtoffer op over het absurd aantal bedpartners dat hij heeft gehad.



Eerste aanklacht: poging tot verkrachting van oktober 2018

Aina opende het proces tegen Mendy donderdag in het Chester Crown Court in Chester met de bespreking van de eerste aanklacht tegen de Fransman. Mendy bezocht in oktober 2017 samen met zijn vriend Diacko een nachtclub in Barcelona. Daar ontmoetten zij een toen 29-jarige vrouw. De vrouw was die avond intiem met Diacko. De twee wisselden telefoonnummers uit. In oktober 2018 spraken de vrouw, Mendy en Diacko af in een nachtclub Manchester. Mendy zou de vrouw in de nachtclub hebben gezegd dat ‘wanneer Diacko niet zou kijken, hij haar zou kidnappen’, aldus de aanklager, geciteerd door diverse Engelse media. De vrouw zou Mendy hebben duidelijk gemaakt alleen geïnteresseerd te zijn in zijn vriend Diacko.

Het gezelschap overnachtte die nacht in het huis van Mendy. De vrouw sliep in hetzelfde bed als Diacko. De volgende ochtend zou Mendy de slaapkamer zijn binnengelopen waarin de vrouw overnachtte. Zij nam op dat moment een douche. Zij was naakt. Mendy droeg alleen een boxershort en wreef over zijn geslachtsdeel. De vrouw sloeg volgens de aanklager gauw een handdoek om zich heen en greep naar een beha en ondergoed. Mendy zou de kledingstukken van de vrouw afgeslagen hebben. Mendy zou op het bed zijn gaan zitten en de vrouw hebben vastgepakt, waarna hij haar zou hebben gezegd: “Je hoeft niet bang te zijn. Ik wil je slechts voelen. Ik zal je niets aandoen, echt niet. Stop het er gewoon in.” Mendy zou vervolgens zijn boxershort hebben uitgetrokken. Hij zou de vrouw hebben proberen te verkrachten, terwijl zij herhaaldelijk ‘stop’ geroepen zou hebben.

Uiteindelijk wist de vrouw te ontsnappen. Ze besloot te vertrekken. Een chauffeur van Mendy bracht haar naar het treinstation van Macclesfield. Daarna zou de vrouw een vriendin hebben bericht dat Mendy haar zou hebben proberen te verkrachten. Mendy zelf zou hebben verklaard dat hij graag seks met met wederzijdse instemming zou hebben gehad met de vrouw. Hij erkent dat er enkele seksuele handelingen plaatsvonden. De seksuele handelingen stopten echter toen de vrouw boos werd, nadat Mendy haar had gezegd dat hij Diacko had gevraagd voor toestemming om seks te hebben met de vrouw en Diacko daarop zijn akkoord gaf.

Tweede aanklacht: verkrachting van oktober 2020

Aina sprak vervolgens over de tweede aanklacht. Mendy zou in oktober 2020 tijdens een huisfeestje in zijn eigen woning een toen 24-jarige vrouw hebben verkracht. Mendy en de vrouw ontmoetten elkaar in Alderley Edge, waarna de vrouw samen met zeven andere vrouwen naar de woning van Mendy trok. Toen de vrouwen arriveerden, werd hen verzocht om hun telefoons in te leveren. Hiervoor had Mendy naar verluidt twee redenen: verspreiding van eventuele beelden op social media voorkomen en het voorkomen van een mediastorm vanwege het overtreden van de destijds geldende coronaregels.

Een van de vrouwen, de hiervoor benoemde 24-jarige vrouw, honoreerde het verzoek van Mendy niet. Mendy zag de vrouw haar mobiele telefoon gebruiken rondom het zwembad. Mendy wilde haar telefoon controleren en pakte deze af. Mendy liep de trap op, een slaapkamer in. De vrouw eiste haar telefoon terug en volgde Mendy. De vrouw zou Mendy hebben gezegd dat hij geen seks met hem wilde en dat zij slechts haar mobiele telefoon terug wilde. Mendy zei de vrouw dat zij haar telefoon zou terugkrijgen als zij zich zou uitkleden. “Ik wil je slechts even bekijken. Ik beloof je dat ik je niet zal aanraken. Ik wil slechts zien hoe je eruitziet. Ik wil je lichaam zien. Ik wil je borsten zien. Je borsten zijn zo groot”, zou Mendy hebben gezegd.

De vrouw kleedde zich vervolgens uit. Ze liet haar ondergoed aan. Mendy zou haar op het bed hebben gegooid en haar verkracht hebben. De vrouw zou weerstand hebben geboden, waarna Mendy haar zei dat ze ‘te verlegen was’. Volgens The Sun schepte Mendy op, door te pochen met het aantal bedpartners dat hij had gehad. “Het is oké, ik heb seks gehad met tienduizend vrouwen”, zou Mendy gezegd hebben. Mendy verklaarde later tegenover de politie dat hij inderdaad seks gehad had met de vrouw, waaronder orale seks, maar dat hij zou zijn gestopt toen hij merkte dat zij niet meer wilde.