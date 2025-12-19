NAC Breda hoeft niet te vrezen voor een winters vertrek van trainer Carl Hoefkens. De Belg staat in zijn vaderland naar verluidt in de belangstelling van KRC Genk, maar wil niet eens nadenken over een overstap: "Het zou gewoon belachelijk zijn om in deze moeilijke momenten weg te lopen", zegt Hoefkens tegen Voetbal International.

Hoefkens (47) is bezig aan zijn tweede seizoen in Bredase dienst. In zijn eerste jaar leidde hij NAC als promovendus naar de vijftiende plaats in de Eredivisie, waarmee rechtstreekse handhaving een feit was. Dit seizoen verloopt vooralsnog moeizamer, met een huidige zeventiende plaats op de ranglijst als gevolg. En dan lonkt Genk, dat recent afscheid nam van trainer Thorsten Fink, óók nog eens naar de diensten van Hoefkens.

NAC hoeft zich echter geen zorgen te maken dat Hoefkens tussentijds opstapt, zo verzekert de trainer aan VI-verslaggever Joost Blaauwhof. "Voor mij maakt het niet veel uit", zegt hij over de belangstelling uit Genk. "Er zijn al eerder een paar dingen geweest, dat is geen verschil met daarvoor. Ik ben ongelofelijk tevreden bij NAC. Het zou gewoon belachelijk zijn om in deze moeilijke momenten weg te lopen. Of op een trein te stappen, of hoe noemt ge da hier? Dus daar heb ik absoluut geen zin in."

Al eerder kreeg Hoefkens naar eigen zeggen de kans om op een zogeheten trein te stappen, maar daar heeft hij ondanks de huidige stand van zaken 'geen enkele interesse in'. "Aha, ja, dit is een moeilijk moment waar we inzitten. Maar ik zie het potentieel, de mogelijkheden, alles wat er kan hier. Als we hieruit gaan komen, dan maak je een gigantische stap. Niet alleen qua voetbal, maar als hele club. Vooral naar de toekomst toe. Ik had dat ook voor ogen. Toen ik naar NAC ging, wist ik dat er moeilijke momenten zouden aankomen. Had ik het zo ingeschat? Nee, we staan lager dan ik ooit had durven denken. Dat maakt verder niet uit, er is geen enkel verschil. Omdat ik de potentie en de kwaliteit naar de toekomst zie. Dus er is geen enkele reden om te denken: dit komt voorbij, ik moet hier weg", aldus Hoefkens.