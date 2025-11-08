Live voetbal 8

Hoefkens ontploft: NAC-trainer trekt woedend zijn jas uit na rode kaart Holtby

Carl Hoefkens
Foto: © ESPN
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
8 november 2025, 20:10

Carl Hoefkens reageert zaterdagavond woedend op het besluit van scheidsrechter Richard Martens om NAC Breda-middenvelder Lewis Holtby een directe rode kaart te geven in het uitduel bij FC Volendam. De Belg bekijkt de beelden op een tablet in zijn dug-out en trekt vervolgens woedend zijn jas uit.

NAC won al in geen tijden een uitwedstrijd in de Eredivisie meer, maar kwam in de eerste helft van het uitduel in Volendam op een 0-1 voorsprong door een ongelukkig eigen doelpunt van Nick Verschuren, die zijn eigen doelman Kayne van Oevelen passeerde in de korte hoek.

Nog geen tien minuten na rust kwam NAC vervolgens met tien man te staan omdat Holtby er met direct rood uit werd gestuurd. Martens toonde de kaart omdat de ervaren Duitser - op het oog niet met opzet - het been van Volendam-middenvelder Gibson Yah raakte. Hoefkens wist bij de zijlijn niet wat hem overkwam en bekeek de beelden direct terug op zijn tablet, waarna hij boos zijn jas uittrok en achter zich smeet. De protesten van de Belgische coach ten spijt, ook na het bekijken van de beelden bleef de kaart voor Holtby staan en dus moest NAC verder met tien man.

Volendam had vervolgens weinig tijd nodig om de numerieke meerderheid om te zetten in een doelpunt. Enkele minuten na het wegzenden van Holtby werd spits Henk Veerman volledig vrij voor het NAC-doel gezet, dat na een korte wisseling van de wacht weer wordt verdedigd door Daniel Bielica. De ervaren spits legde de doelman met een simpele beweging in de luren en tikte kinderlijk eenvoudig de 1-1 binnen.

0 reacties

