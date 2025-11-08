Heracles Almelo heeft ook de tweede Eredivisiewedstrijd onder interim-trainer Hendrie Krüzen in winst omgezet. Een week na de sensationele 8-2 zege op PEC Zwolle pakten de Almeloërs ook op bezoek bij Excelsior de volle buit: 1-2.

De monsterzege op PEC ten spijt, kwam Heracles in Kralingen al vroeg op achterstand. In de achtste minuut werd een afstandssschot van Excelsior-middenvelder Irakli Yegoian van richting veranderd door zijn ploeggenoot Noah Naujoks, waardoor Heracles-doelman Timo Jansink onder de inzet door dook: 0-1. Excelsior wist de voorsprong vervolgens zo'n vijftig minuten vast te houden, mede dankzij goed keeperswerk van keeper Stijn van Gassel.

Artikel gaat verder onder video

Na een uur spelen moest Van Gassel echter toch de gelijkmaker toestaan, en hoe. Walid Ould-Chikh werd aangespeeld op een meter of twintig van het doel, legde de bal klaar voor zijn linkerbeen en haalde vervolgens verwoestend uit. Zijn schot in de kruising van de korte hoek was Van Gassel te machtig en dus was het weer gelijk. Excelsior kreeg amper vijf minuten later een uitgelezen kans om weer op voorsprong te komen, maar Jansink eiste een heldenrol voor zich op: de doelman bracht redding op een strafschop van Szymon Wlordarczyk. Gesterkt door de redding van Jansink ging Heracles op zoek naar de voorsprong, die er dik tien minuten voor tijd ook zou komen. Een hoekschop van Ajdin Hrustic werd door Luka Kulenovic achter Van Gassel gewerkt, waarmee hij uitgroeide tot matchwinner.

Door de tweede opeenvolgende zege komt Heracles op negen punten en staat de club nu in punten gelijk met nummer zeventien Telstar én nummer zestien PEC, maar bezet Heracles op doelsaldo nog wel de achttiende plaats.