René Wagelaar heeft uitgehaald naar Rob Toussaint, de algemeen directeur van Heracles Almelo. De oud-zaakwaarnemer vindt Toussaint ‘nep’, zo vertelt hij bij VoetbalTijd. Aanleiding is dat spelers van Heracles via social media moesten vernemen dat hoofdtrainer Bas Sibum was ontslagen.

De hekkensluiter van de Eredivisie nam na tien wedstrijden afscheid van Sibum, al was de spelersgroep daar niet direct van op de hoogte. Onder meer aanvoerder Damon Mirani kreeg via zijn vriendin – die een bericht op Instagram zag – te horen dat zijn trainer de laan was uitgestuurd. “Als GTST nog iemand zoekt, zou ik Rob Toussaint aanbieden”, zegt Wagelaar.

“Toussaint heeft nu al heel veel van die crisisjes bij Heracles overleefd. Ik heb twee keer zaken met hem gedaan en twee keer een nare ervaring opgedaan. Hij heeft alles voorgelogen wat er maar bestaat. Daar ben ik niet blij om”, zegt de ex-zaakwaarnemer, die onder meer supporterszaken en de kwestie-Rai Vloet noemt.

“Nu hebben we de zaak-Sibum: dat is helemaal schrijnend. Hij zegt gewoon in de camera dat hij is vergeten om de staf en spelers in te lichten. Dat kan niet. Dat vind ik een schandaal”, vervolgt Wagelaar. “Je kan zoiets natuurlijk niet vergeten. Dat bestaat niet. Ik denk dat er ook intern veel mensen bij Heracles van Toussaint afwillen. Ik denk dat dat uiteindelijk ook gaat gebeuren.”