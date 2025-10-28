Live voetbal 15

Heracles-spelers vernamen ontslag Sibum via media, directie door het stof

Bas Sibum Heracles Almelo
Foto: © Imago/realtimes
28 oktober 2025, 20:48

Heracles Almelo nam afgelopen weekend na tien wedstrijden afscheid van Bas Sibum. De spelersgroep was hier echter niet van op de hoogte en moest het vertrek van de trainer via de media vernemen. Algemeen directeur Rob Toussaint heeft daar zijn excuses voor aangeboden, laat hij weten aan RTV Oost

De situatie rondom het ontslag van Sibum is pijnlijk te noemen. De spelersgroep hoorde van het ontslag van hun trainer via de media. Een grote fout, zo vindt Toussaint. "Ik had er iets moois van kunnen maken, maar dit is het eerlijke verhaal. Daar heb ik mijn excuses voor aangeboden aan de jongens. Die werden aanvaard, maar dat had absoluut anders gemoeten", stelt de bestuurder.

Ontslag Sibum doet pijn

Dat Sibum al na tien duels is ontslagen, doet pijn. "Je kiest voor een trainer met het idee: dit wordt een geweldige match. Dat blijkt dan niet zo te zijn", geeft de directeur aan. Toch staat Toussaint wel volledig achter de keuze. "Het geloof was er niet meer. Niet bij de directie en niet bij de raad van commissarissen", maakt hij duidelijk. "Onvermijdelijk? Als dat het niet was, dan hadden we dit niet gedaan. We zagen te weinig aanknopingspunten. Met drie punten uit tien wedstrijden en geen moment van die laatste plek af geweest... Het zijn de wetten van het voetbal. Ik denk dat menig club eerder had ingegrepen", zo klinkt het.

Toekomst Heracles

Nu Sibum is vertrokken, moet Heracles op zoek naar een nieuwe trainer. Ook technisch directeur Nico-Jan Hoogma vertrok per direct, dus zal er ook voor hem een vervanger moeten komen. De volgorde waarin dat gebeurt, maakt volgens Toussaint niet uit. "We moeten vooral de juiste mensen op de juiste plek krijgen. We staan open voor externe expertise en denken daar serieus over na", zo benadrukt hij.

