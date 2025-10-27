Driessen: 'Ontslag Sibum gaat Heracles niet helpen'

Heracles Almelo is ook na het vertrek van trainer Bas Sibum nog altijd degradatiekandidaat nummer één. Dat stelt Valentijn Driessen althans in een video-item van De Telegraaf.

Voor Sibum viel zondagavond na tien speelronden definitief het doek. De Drentse trainer leidde Heracles daarin naar slechts één zege, thuis tegen Sparta Rotterdam op 27 september (3-0). Zaterdagavond werd echter met diezelfde cijfers verloren op bezoek bij FC Volendam. Dat bleek voor Heracles de druppel: Sibum werd zondagavond de wacht aangezegd. Technisch directeur Nico-Jan Hoogma, de man die vier maanden geleden verantwoordelijk was voor de aanstelling van de trainer, toonde zich solidair en stapte eveneens op.

In de bewuste video van De Telegraaf, die nog vóór het vertrek van Sibum en Hoogma bekend werd gemaakt werd opgenomen, velt Driessen een pijnlijk oordeel over de selectie van Heracles. "Ja, die kunnen we al noteren (als degradant, red.). Eigenlijk dacht ik Telstar, FC Volendam en Excelsior, maar Heracles spant toch wel de kroon. Daar is gewoon niks meer." Driessen voorspelt vervolgens dat Sibum 'eerdaags de laan uit zal worden gestuurd', wat enkele uren later daadwerkelijk gebeurde. Het ontslag van de coach zal echter weinig uithalen, zo vreest Driessen. "Het elftal herbergt te weinig kwaliteit om in de Eredivisie te blijven."

Door de nederlaag in Volendam blijft Heracles troosteloos onderaan staan in de Eredivisie. De achterstand op de nummer voorlaatst, Telstar, bedraagt vier punten. Het gat naar de 'veilige' zestiende plaats, nu in handen van Excelsior, bedraagt nu zes punten. Heracles hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen PEC (aftrap 12.15 uur). Tussendoor wacht woensdagavond nog een bezoek aan NAC Breda in de eerste ronde van de KNVB Beker (20.00 uur).