Live voetbal

Driessen: 'Ontslag Sibum gaat Heracles niet helpen'

Valentijn Driessen
Foto: © Telegraaf
0 reacties
Frank Hoekman
27 oktober 2025, 06:25   Bijgewerkt: 26 oktober 2025, 23:04

Heracles Almelo is ook na het vertrek van trainer Bas Sibum nog altijd degradatiekandidaat nummer één. Dat stelt Valentijn Driessen althans in een video-item van De Telegraaf.

Voor Sibum viel zondagavond na tien speelronden definitief het doek. De Drentse trainer leidde Heracles daarin naar slechts één zege, thuis tegen Sparta Rotterdam op 27 september (3-0). Zaterdagavond werd echter met diezelfde cijfers verloren op bezoek bij FC Volendam. Dat bleek voor Heracles de druppel: Sibum werd zondagavond de wacht aangezegd. Technisch directeur Nico-Jan Hoogma, de man die vier maanden geleden verantwoordelijk was voor de aanstelling van de trainer, toonde zich solidair en stapte eveneens op.

Artikel gaat verder onder video

In de bewuste video van De Telegraaf, die nog vóór het vertrek van Sibum en Hoogma bekend werd gemaakt werd opgenomen, velt Driessen een pijnlijk oordeel over de selectie van Heracles. "Ja, die kunnen we al noteren (als degradant, red.). Eigenlijk dacht ik Telstar, FC Volendam en Excelsior, maar Heracles spant toch wel de kroon. Daar is gewoon niks meer." Driessen voorspelt vervolgens dat Sibum 'eerdaags de laan uit zal worden gestuurd', wat enkele uren later daadwerkelijk gebeurde. Het ontslag van de coach zal echter weinig uithalen, zo vreest Driessen. "Het elftal herbergt te weinig kwaliteit om in de Eredivisie te blijven."

Door de nederlaag in Volendam blijft Heracles troosteloos onderaan staan in de Eredivisie. De achterstand op de nummer voorlaatst, Telstar, bedraagt vier punten. Het gat naar de 'veilige' zestiende plaats, nu in handen van Excelsior, bedraagt nu zes punten. Heracles hervat de competitie volgende week zondag met een thuiswedstrijd tegen PEC (aftrap 12.15 uur). Tussendoor wacht woensdagavond nog een bezoek aan NAC Breda in de eerste ronde van de KNVB Beker (20.00 uur).

Wat denk jij: welke club eindigt dit seizoen onderaan in de Eredivisie?

Laden...
23 stemmen

➡️ Meer Eredivisie nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Theo Janssen

Theo Janssen schrikt van Ajax in eerste helft tegen Twente: 'Dit is eigenlijk bizar'

  • Gisteren, 23:59
  • Gisteren, 23:59
Van Hooijdonk

Wisselbeurt Steijn verrast Van Hooijdonk niet: 'Hebben hem in Europese wedstrijden helemaal niet gezien'

  • Gisteren, 23:26
  • Gisteren, 23:26
Suray viert een goal bij Go Ahead Eagles - Excelsior

Teruglezen: zo verliep de Eredivisiezondag, met uitzeges voor PSV en Ajax

  • Gisteren, 21:57
  • Gisteren, 21:57
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Bas Sibum

Bas Sibum
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (26 dec. 1982)

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
NAC
10
-6
9
15
PEC
10
-8
9
16
Excelsior
10
-11
9
17
Telstar
10
-7
7
18
Heracles
10
-23
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel