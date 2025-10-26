Live voetbal 15

Mario van der Ende zet grote vraagtekens bij buitenspellijn FC Twente - Ajax

Mika Godts scoort bij FC Twente - Ajax, maar er zijn vraagtekens bij de buitenspellijn
Foto: © Imago/ESPN/realtimes
Dominic Mostert
26 oktober 2025, 15:16   Bijgewerkt: 15:41

Mario van der Ende zet vraagtekens bij de buitenspellijn die zondag werd getoond na het doelpunt van Mika Godts in de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax.

Godts maakte zondag de 1-3 voor Ajax, nadat hij werd bediend door Raúl Moro. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük keurde het doelpunt goed en videoscheidsrechter Pol van Boekel zag geen reden om in te grijpen.

In de live-uitzending van ESPN werd vervolgens de lijn getoond op basis waarvan het besluit genomen zou zijn. “Als dit het gebruikte beeld is, lijken wat extra lessen meetkunde geen kwaad te kunnen”, schrijft voormalig scheidsrechter Van der Ende op X.

Tijdens de wedstrijd zetten sommige kijkers al vraagtekens bij de lijn. Het valt bijvoorbeeld op dat de lijn niet parallel lijkt te lopen aan de zestienmeterlijn. Maar: de vijfmeterlijn loopt ook niet parallel aan de zestienmeterlijn; dat heeft vermoedelijk te maken met het perspectief, want in werkelijkheid zijn die wel parallel.

Kramer
Kramer
Wat is dat voor rare photoshop foto bovenin fcu?

B. Algehakt
Is gewoon perspectief met verdwijnpunten. Plaatsen jullie dit om weer onrust te zaaien?

