Mario van der Ende zet vraagtekens bij de buitenspellijn die zondag werd getoond na het doelpunt van Mika Godts in de wedstrijd tussen FC Twente en Ajax.

Godts maakte zondag de 1-3 voor Ajax, nadat hij werd bediend door Raúl Moro. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük keurde het doelpunt goed en videoscheidsrechter Pol van Boekel zag geen reden om in te grijpen.

In de live-uitzending van ESPN werd vervolgens de lijn getoond op basis waarvan het besluit genomen zou zijn. “Als dit het gebruikte beeld is, lijken wat extra lessen meetkunde geen kwaad te kunnen”, schrijft voormalig scheidsrechter Van der Ende op X.

Artikel gaat verder onder video

Tijdens de wedstrijd zetten sommige kijkers al vraagtekens bij de lijn. Het valt bijvoorbeeld op dat de lijn niet parallel lijkt te lopen aan de zestienmeterlijn. Maar: de vijfmeterlijn loopt ook niet parallel aan de zestienmeterlijn; dat heeft vermoedelijk te maken met het perspectief, want in werkelijkheid zijn die wel parallel.