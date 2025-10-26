John Heitinga stond zondagmiddag na FC Twente - Ajax (2-3) als winnaar voor de camera van ESPN. De trainer van Ajax vond het nodig om wéér te reageren op het artikel dat ESPN deze week schreef over de onrust binnen de Amsterdamse club.

ESPN publiceerde vrijdag een reconstructie-artikel over zijn de eerste maanden van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. In het artikel, gebaseerd op gesprekken met 22 mensen binnen Ajax, stond bijvoorbeeld dat Marcel Keizer in het Nederlands zou schreeuwen naar buitenlandse spelers en dat aankoop Oscar Gloukh aanvankelijk het gevoel had dat hij bij Jong Ajax meetrainde.

Heitinga opende zondag voorafgaand aan de aftrap van FC Twente - Ajax meteen de aanval op ESPN-verslaggever Cristian Willaert. “Cristian, ik neem aan dat je wel begrijpt waarom ik hier sta. Dat is vanwege de contractuele verplichtingen die we hebben met ESPN. Jullie hebben een artikel uitgebracht waar zó veel onwaarheden in staan, dat vinden wij wel kwalijk. Laten we ons richten op de wedstrijd."

In de studio van Goedemorgen Eredivisie werd vervolgens door journalist Sjoerd Mossou gesuggereerd dat Heitinga ‘boos’ zou zijn. Mossou zei: “Hij neemt een strijdbare houding aan, maar in het artikel komt hij er nog niet eens zo heel slecht vanaf. Het gaat meer over de chaos binnen Ajax. Hij zal zich niet persoonlijk aangesproken voelen, maar hij gebruikt het artikel wellicht om strijdbaarheid uit te stralen. Dat is het volgens mij. Ik hoop dat Heitinga net zo boos was op zijn spits afgelopen woensdag. Als trainer zou ik helemaal gek worden als je spits zich zo gedraagt bij tien tegen elf.”

Heitinga had de reactie van Mossou in de studio van ESPN klaarblijkelijk meegekregen: na de wedstrijd tegen FC Twente maakt hij in gesprek met verslaggever Vincent Schildkamp uit zichzelf, zonder dat daarvoor een vraag van Schildkamp nodig is, duidelijk: “Ik wil wel even zeggen trouwens, want even terugkomen… Ik ben niet boos. Ik was meer teleurgesteld, hè.”

“Bedoel je over de hele gang van zaken rondom deze wedstrijd?”, vraagt Schildkamp.

Heitinga reageert: “Ja, kijk… Ik hoorde wat dingetjes, links en rechts. Als je wint, dan heb je vrienden. Dan krijg je heel veel WhatsAppjes. Ik wil wel even terugkomen op wat ik hoorde in de studio, dat ik boos zou zijn. Ik ben vooral teleurgesteld.”

“Je maakt een getergde indruk”, stelt Schildkamp.

“Naja, terecht”, reageert Heitinga. Volgens de oefenmeester ‘valt het mee’ in hoeverre het voor hem lastig is om zich door alle randzaken rondom Ajax te focussen op zijn elftal. “Alleen soms is het zo door een artikel van jullie dat ik spelers heb die zeggen: trainer, wat er gezegd is, dat klopt niet en is niet waar. Het vreet onnodige energie dat je gesprekken moet hebben over een artikel dat geschreven is. Dan denk ik: kom gewoon met feiten, probeer niet zomaar wat te creëren”, besluit Heitinga.