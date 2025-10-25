Live voetbal

Mossou vreest: ‘Ajax dreigt het Anderlecht van Nederland te worden’

John Heitinga in het stadion van Anderlecht
Foto: © Imago/realtimes
Luuk van Grinsven
25 oktober 2025, 10:21

Sjoerd Mossou maakt zich zorgen over de toekomst van Ajax, zo schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad. De journalist vreest dat de Amsterdammers zomaar eens ‘het Anderlecht van Nederland’ kunnen worden.

“Het is nog maar een jaar of vijf geleden dat Ajax af en toe 'het Bayern München van Nederland' werd genoemd”, blikt Mossou terug in zijn column. De Amsterdammers waren destijds oppermachtig, maar zijn die status volledig kwijt. “Ik zou me als Ajax-supporter ondertussen grote zorgen maken. Het Bayern München van Nederland gaat 'm sowieso niet worden. Die droom hebben ze in Amsterdam zelf alvast vakkundig om zeep geholpen.”

Mossou loopt de Amsterdamse crisissen door: “De Schreuder-crisis, de Mislintat-crisis, De Steijn-crisis, de bestuurscrisis, de aandelen-van-Kroes-crisis, de Farioli-landstitelstress-crisis en nu weer de Heitinga-crisis, maar het kan best zijn dat ik er eentje vergeten ben.” De columnist ziet dat ‘iedereen met pek en veren de ArenA is uitgejaagd’.

“Ajax dreigt niet zozeer het Bayern München, maar het Anderlecht van Nederland te worden, de gevallen Belgische topclub die inmiddels alweer acht jaar op een titel wacht”, vergelijkt de Brabander vervolgens. “Anderlecht ontsloeg ook trainers en bestuurders bij de vleet, het zakte financieel weg, werd rechts ingehaald door Club Brugge en Union Sint-Gillis, en inmiddels geldt het vrijwel nooit meer als een noemenswaardige titelkandidaat in België”, aldus Mossou.

Anderlecht staat momenteel op plek drie in de Pro League. Afgelopen seizoen moesten de Belgen genoegen nemen met een vierde plaats.

Reacties

dilima1966
2.714 Reacties
866 Dagen lid
15.596 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ajax is aardig afgegleden voor suptoper wil maar niet rustig worden daar verkeerde mensen aan het roer verkeerde beslissing zowel in de rvc puinzooi als de technische leiding

