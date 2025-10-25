Emmen-fans woest door 'schandalig' ontvangst Ajax: 'Schaam je kapot!'

De fans van FC Emmen hebben niet de fijnste awayday achter de rug. De Drenten gingen vrijdagavond op bezoek bij Jong Ajax en moesten plaatsnemen in het uitvak van de Amsterdammers. Een vervelend detail: het bezoekersvak beschikt niet over een afdak, waardoor supporters een nat pak haalden.

Het uitvak van Jong Ajax haalt al jaren het bloed onder de nagels vandaan bij veel uitsupporters. Het kleine vak heeft geen dak, wat bij weersomstandigheden zoals vrijdagavond – toen het flink regende – vanzelfsprekend niet ideaal is.

Fans van FC Emmen steken hun frustratie niet onder stoelen of banken. “Jong Ajax: schandalig! Waar een ‘grote’ club zich kan laten gelden als de kleinste van allemaal…”, begint Zuidtribune Emmen op sociale media. “Al jaren is het een doorn in het oog van de uitsupporters: jong teams, en dan met name Jong Ajax uit. Van ontvangst tot vertrek, gastvrijheid kent men in Amsterdam blijkbaar niet. Een uitvak zonder dak, stromende regen, voldoende plek op een overdekte tribune en ongeveer zestig Emmenaren… Wat doe je dan als ‘grote’ club?”, vraagt de supportersvereniging zich af.

Het antwoord: “Je zet de Emmen-supporters op een afgesloten vakje op de overdekte tribune… zou je denken. Nou, niet in Amsterdam. Daar laat je de uitsupporters gewoon twee uur lang in de stromende regen staan. Eén woord: schandalig”, vervolgt Zuidtribune Emmen.

De supportersvereniging vraagt zich af ‘hoe moeilijk het kan zijn’ om een dak boven het uitvak te plaatsen. “Maar nee, met een tenenkrommende arrogantie laat men de uitsupporters gewoon verpieteren in de stortregen. Schaam je kapot.” Gelukkig voor de Emmenaren werd het duel winnend afgesloten: de eindstand was 0-1 door een goal van Pascal Mulder.

Ajax is al een tijd geleden begonnen met de bouw van een nieuw trainingscomplex, De Nieuwe Toekomst. Of daar wél een dak boven het uitvak komt, is nog niet bekend.