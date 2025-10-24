Johan Derksen is niet overtuigd van Alex Kroes en Marijn Beuker, die het technisch beleid uitzetten bij Ajax. Kroes werd aangesteld om orde op zaken te stellen na de desastreuze periode van Sven Mislintat, maar daar is hij volgens Derksen niet in geslaagd.

Ajax heeft het dit seizoen moeilijk: in de Champions League bungelt de club onderaan en in de Eredivisie staat men vierde. De positie van trainer John Heitinga wankelt. Het is de vraag of hij nog aan het roer blijft staan als Ajax zondagmiddag verliest bij FC Twente.

Artikel gaat verder onder video

"Dat ligt natuurlijk aan Alex Kroes en Marijn Beuker”, zegt Chris Woerts bij Vandaag Inside. “Het punt is dat Kroes heeft gezegd achter Heitinga te staan. Ze hebben Heitinga met het volle verstand aangesteld, ook met toestemming van de rvc: Danny Blind en Louis van Gaal.”

'Geelen gaat Heitinga niet ontslaan'

“Het is een beetje flauw dat mensen nu zeggen: ze moesten hem wel aanstellen”, vervolgt de sportmarketeer. “Heitinga is volledig aangesteld door die twee (Kroes en Beuker, red). Er werd vandaag geopperd dat Menno Geelen moet ingrijpen en hem dan maar moet ontslaan, maar dat gaat Menno nooit doen. Hij zegt: ‘Ik ga het niet doen. Ik ben algemeen directeur zonder voetbalverstand.’ Het wordt pas een issue wanneer Danny Blind, Louis van Gaal, Marijn Beuker en Alex Kroes zeggen dat Heitinga weg moet.”

Derksen reageert: “Dan vraag ik me af: hoeveel voetbalverstand zit daar dan in die technische directie? Die hebben met zijn tweeën nooit een wedstrijd in het betaald voetbal gespeeld.” Woerts antwoordt: “Maar ze hebben toch het vertrouwen gekregen om die selectie samen te stellen en Heitinga aan te stellen.”

Derksen noemt de situatie waar Ajax in verkeert ‘droevig’. “Die Duitser (Mislintat, red.) heeft er een puinhoop van gemaakt. Toen kwam Kroes, maar die heeft het niet verbeterd. Die heeft opnieuw verkeerde mensen gehaald die niks toevoegen aan Ajax. Zo gaat de club naar de klote. Ze lijden miljoenen euro’s verlies, ook dit seizoen weer.”