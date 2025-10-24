John van den Brom weet niet wat hij zondag kan verwachten van Ajax. Omdat trainer John Heitinga nog zoekende is, moet FC Twente rekening houden met een onvoorspelbare tegenstander.

Ajax blijft dit seizoen zoeken naar houvast. Tactisch schiet het alle kanten op, met als gevolg dat er in veel wedstrijden enorme ruimtes tussen de linies ontstaan, waar tegenstanders gretig gebruik van maken. Opvallend genoeg oogde Ajax tegen Chelsea (5-1) juist voor het eerst in lange tijd weer gedisciplineerd.

Artikel gaat verder onder video

Tot aan de rode kaart stond het elftal compact, georganiseerd en vanuit een herkenbaar plan. De grote vraag is: kiest Heitinga zondag in Enschede opnieuw voor die aanpak? “Eerlijk? Ik weet het niet”, wordt Van den Brom geciteerd door Tubantia.

“Als je je aan dat kwartiertje wilt vastklampen... Dat kun je doen. Aan de ene kant zou ik het ook snappen, omdat ze dat een bepaalde houvast heeft gegeven. Daar wil je dan misschien verder mee. Maar wij houden ook rekening met het Ajax dat gewoon op de oude vertrouwde manier wil gaan spelen”, maakt de nieuwe trainer van Twente duidelijk.

'Ajax zit er niet lekker in'

Hij weet dat Ajax ‘er niet lekker in zit’. “De 5-1 bij Chelsea is toch weer een tik. Maar ik ga er niet in mee dat ze aangeschoten wild zijn. Een club als Ajax heeft altijd goede spelers voor wie je moet waken. Wij moeten vooral geen gekke dingen doen."

Van den Brom richt zich liever op zijn eigen ploeg. "Het probleem van Ajax is niet ons probleem. Nou ja probleem... Wij hebben geen probleem. Ik zie het meer als een uitdaging om ons beter aan het voetballen te krijgen." Hij wil zondag ‘durf tonen aan de bal’. “Ik weet het: durven is een makkelijk woord om te zeggen, maar daar begint het wel mee.”