De bekerwedstrijd tussen Excelsior Maassluis en Ajax wordt woensdag gespeeld op Het Kasteel en is aangemerkt als risicowedstrijd. Op dezelfde avond speelt Feyenoord in Rotterdam tegen sc Heerenveen. Het komt zelden voor dat Ajax en Feyenoord op dezelfde dag in Rotterdam actief zijn en om die reden zijn er strikte beperkingen opgelegd aan de kaartverkoop, met een halfleeg stadion tot gevolg.

In totaal zijn er 4.200 kaarten beschikbaar gesteld voor de wedstrijd, inclusief 500 tickets voor Ajax-supporters. Dat aantal ligt aanzienlijk lager dan de capaciteit van Het Kasteel, dat plaats biedt aan circa 12.000 toeschouwers. De beslissing om het aantal kaarten te beperken is genomen door de gemeente Rotterdam. Over de exacte veiligheidsafwegingen worden geen verdere mededelingen gedaan.

Voor Excelsior Maassluis is het duel met Ajax één van de grootste wedstrijden uit de clubhistorie. "Er zijn misschien twee à drie wedstrijden van dit kaliber geweest in onze geschiedenis”, zegt Michael Stigter, voorzitter van de supportersvereniging, tegen het Algemeen Dagblad. "Grotere clubs dan Ajax ga je niet treffen.” Dat de vraag naar kaarten groot was, staat volgens Stigter buiten kijf. "Zaterdag speelde de club, je hoorde iedereen alleen maar over Ajax. Ik denk dat er een stuk meer kaarten verkocht hadden kunnen worden.”

Dat het stadion woensdag niet vol zit, heeft alles te maken met het veiligheidsvraagstuk. "12.000 kaarten is misschien wat veel, maar je hoort wel echt veel mensen die mis hebben gegrepen”, aldus Stigter. "We hadden denk ik het dubbele aantal kaarten kunnen verkopen. Voor de club was dat financieel geweldig geweest, maar veiligheid is het belangrijkste.”

Een extra complicerende factor is dat Feyenoord diezelfde avond in De Kuip speelt tegen sc Heerenveen. "Het blijft regio Rotterdam. Misschien dat ook andere supporters dan alleen de fans van Excelsior Maassluis aantrekt. Ik hoop dat alles goed gaat."

Politie en KNVB sturen op spreiding

De politie heeft de wedstrijd aangemerkt als risicowedstrijd, al wordt benadrukt dat dit geen uitzonderlijke inzet vereist. "Maar niet anders dan een normale wedstrijddag dat Ajax langskomt in Rotterdam”, zegt een woordvoerder. "Er is dus ook niet meer politie op de been dan bij een normale wedstrijddag.”

Juist omdat Ajax- en Feyenoord-supporters zelden gelijktijdig in Rotterdam aanwezig zijn, bracht de KNVB advies uit aan de lokale driehoek. Daarop is besloten om de aftraptijden te spreiden. Excelsior Maassluis begint om 18.45 uur, Feyenoord pas om 21.00 uur. "De ene wedstrijd is dus voorbij voordat de andere begint. Daardoor zijn we niet op twee plekken tegelijk.”

Bij een beslissing binnen negentig minuten is de bekerwedstrijd zelfs ruim een halfuur afgelopen voordat Feyenoord aftrapt. De politie verwacht dan ook geen problemen. "Stel dat er toch bewegingen zijn, dan zijn we daar natuurlijk bij; maar we hebben geen enkele aanleiding om aan te nemen dat het tot gedoe zal leiden.” Ajax en Feyenoord troffen elkaar zondag nog in Amsterdam: toen won Ajax met 2-0.

Waarom is Excelsior Maassluis - Ajax op Het Kasteel?

Op 7 november liet Sparta Rotterdam weten dat de wedstrijd in het stadion van de club wordt gespeeld. "In nauwe samenwerking tussen Excelsior Maassluis en Sparta Rotterdam en zorgvuldige afstemming met de lokale driehoek van Maassluis en burgemeester van Rotterdam is er toestemming verleend om in het Sparta Stadion te kunnen spelen. Deze keuze is gemaakt met oog voor capaciteit, veiligheid en service richting de achterban van beide clubs", zo meldde Sparta.

Voor Excelsior Maassluis is het niet de eerste keer dat een bekerwedstrijd op Het Kasteel wordt gespeeld. Twee seizoenen geleden werd Excelsior Maassluis – ADO Den Haag namelijk ook in het stadion van Sparta afgewerkt.