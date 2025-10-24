Live voetbal 4

Weghorst wacht koud onthaal in Enschede: 'Oude mannetjes praten er al over'

Dominic Mostert
24 oktober 2025, 21:45   Bijgewerkt: 22:10

De wedstrijd tussen FC Twente en Ajax wordt een bijzondere voor Wout Weghorst. Journalist Tijmen van Wissing verwacht een uitzinnige sfeer in De Grolsch Veste, waar de spits van Ajax echter een koud onthaal zal krijgen.

Weghorst was vorig jaar zomer dicht bij een transfer naar Twente, maar koos uiteindelijk voor Ajax. De Oranje-international is de fans in Twente nog steeds niet vergeten. “Het wordt gewoon een pandemonium dat zijn weerga niet kent”, voorspelt Van Wissing in De Oosttribune van RTV Oost. Hij ziet de ploeg van John van den Brom als voornaamste kanshebber om zondag te winnen. “Ik vind dat Twente favoriet is hoor."

Van Wissing verwacht dat de spits van Ajax geen warm onthaal zal krijgen van het Twente-publiek. “Dat gaat echt fenomenaal worden. Ik was vanmorgen bij mijn voetbalclub en een aantal oude mannetjes hadden het er al over”, vertelt hij. "Afgelopen week was hij weer in optima forma aanwezig, en deze week doet hij daar gewoon weer een schepje bovenop."

Weghorst speelde hoofdrol tegen Chelsea

Weghorst wist woensdag de aandacht op zich gericht in de Champions League-wedstrijd tegen Chelsea. Hij was betrokken bij wat opstootjes en maakte via een strafschop de 2-1. Helaas voor Ajax veroorzaakte hij ook met een onhandige tackle een penalty. De Engelse fans daagden hem uit met een spreekkoor. De Amsterdammers verloren uiteindelijk met 5-1.

Wat verwacht jij van FC Twente - Ajax?

