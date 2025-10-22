Live voetbal

Chelsea-fans dagen Wout Weghorst uit met spreekkoor

Ajax-spits Wout Weghorst
Foto: © Imago
0 reacties
Dominic Mostert
22 oktober 2025, 21:55

Supporters van Chelsea dagen Wout Weghorst uit tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. De fans zingen You’re just a shit Andy Carroll over de spits van de Amsterdammers.

Het spreekkoor volgde op een aantal overtredingen van Weghorst, waaronder een onbesuisde tackle op Enzo Fernández die een penalty opleverde. Fernández benutte die strafschop zelf. Daarmee zorgde hij voor de 3-1.

Artikel gaat verder onder video

Zelf was Weghorst overigens ook geregeld slachtoffer van tackles en klappen. Zo liep hij in de eerste helft een bebloed hoofd op en moesten daar nietjes worden ingebracht. De spits was bovendien de enige Ajacied die, zij het uit een strafschop, scoorde in de eerste helft.

De Ajacied doet de Engelse fans schijnbaar denken aan Andy Carroll. Het zijn allebei lange spitsen met een knotje. Volgens de Chelsea-fans is Weghorst dus een mindere uitvoering van de Ajax-spits.

🚨 Volg de wedstrijd tussen Chelsea en Ajax in ons liveverslag!

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Wesley Sneijder

Sneijder keihard: ‘Godts, Taylor, Sutalo, Rosa en Baas zijn Ajax-onwaardig’

  • Gisteren, 23:47
  • Gisteren, 23:47
Ajax-trainer John Heitinga

Heitinga reageert op spreekkoor Ajax-fans: 'Ik snap de emoties'

  • Gisteren, 23:41
  • Gisteren, 23:41
Kenneth Taylor van Ajax

Taylor steekt hand in eigen boezem: ‘We verliezen, daar voel ik me verantwoordelijk voor’

  • Gisteren, 23:25
  • Gisteren, 23:25
8 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Chelsea - Ajax

Chelsea
5 - 1
Ajax
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
8
5
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Meer info

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Paris SG
3
10
9
2
Inter
3
9
9
3
Arsenal
3
8
9
4
Dortmund
3
5
7
5
Man City
3
4
7
6
Bayern München
2
6
6
7
Newcastle
3
6
6
8
Real Madrid
2
6
6
9
Barcelona
3
5
6
10
Qarabağ
3
1
6
11
Galatasaray
3
-1
6
12
PSV
3
2
4
13
Spurs
2
1
4
14
Marseille
2
3
3
15
Club Brugge
2
2
3
16
Sporting
2
2
3
17
Frankfurt
2
0
3
18
Liverpool
2
0
3
19
Atlético
3
-1
3
20
Chelsea
2
-1
3
21
Athletic
3
-3
3
22
Atalanta
2
-3
3
23
Napoli
3
-5
3
24
R. Union SG
3
-6
3
25
Juventus
2
0
2
26
Bodø/Glimt
3
-2
2
27
Pafos
3
-4
2
28
Leverkusen
3
-5
2
29
Monaco
2
-3
1
30
Slavia
2
-3
1
31
Villarreal
3
-3
1
32
København
3
-4
1
33
Olympiakos
3
-7
1
34
Kairat
3
-8
1
35
Benfica
3
-5
0
36
Ajax
2
-6
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel