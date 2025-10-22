Chelsea-fans dagen Wout Weghorst uit met spreekkoor

Supporters van Chelsea dagen uit tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Ajax. De fans zingen You’re just a shit over de spits van de Amsterdammers.

Het spreekkoor volgde op een aantal overtredingen van Weghorst, waaronder een onbesuisde tackle op Enzo Fernández die een penalty opleverde. Fernández benutte die strafschop zelf. Daarmee zorgde hij voor de 3-1.

Zelf was Weghorst overigens ook geregeld slachtoffer van tackles en klappen. Zo liep hij in de eerste helft een bebloed hoofd op en moesten daar nietjes worden ingebracht. De spits was bovendien de enige Ajacied die, zij het uit een strafschop, scoorde in de eerste helft.

De Ajacied doet de Engelse fans schijnbaar denken aan Andy Carroll. Het zijn allebei lange spitsen met een knotje. Volgens de Chelsea-fans is Weghorst dus een mindere uitvoering van de Ajax-spits.

