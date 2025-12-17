Marijn Beuker heeft met een knipoog duidelijk gemaakt dat Ajax ook graag na het huidige seizoen met verder wil. De Japanner werd dinsdag gepresenteerd als nieuwe aanwinst van Ajax en tekende een contract tot het einde van het seizoen.

Ajax versterkte zich deze week met de transfervrije Tomiyasu. De 27-jarige Japanner, die op alle posities in de verdediging uit de voeten kan, zat zonder club nadat hij afgelopen zomer vertrok bij Arsenal. In februari werd hij aan zijn knie geopereerd, waarna zijn contract bij de Londenaren in goed overleg werd ontbonden.

De afgelopen maanden heeft Tomiyasu individueel aan zijn herstel gewerkt. Bij Ajax wil hij nu het laatste stapje zetten om weer helemaal fit te worden. De verdediger tekende een contract tot komende zomer in de Johan Cruijff ArenA; het is niet duidelijk of daarin ook een clausule is opgenomen waardoor de Japanner langer aan de club verbonden kan blijven.

Op social media gaat er een video rond van Beuker in gesprek met de kersverse Ajacied tijdens zijn presentatie. De Directeur Voetbal wijst naar de Champions League-badge op de mouw van het Ajax-shirt, waar een ‘4’ op staat, verwijzend naar de vier keer dat de Amsterdammers het toernooi wonnen. “Ik wil dat jij ons helpt een vijfde te winnen. En dan bedoel ik niet dit seizoen”, zegt Beuker, waarna hij een knipoog geeft. Daarmee hint hij er duidelijk op dat Ajax het voornemen heeft om Tomiyasu ook na de zomer in Amsterdam te houden. De verdediger laat zich niet van de wijs brengen door de uitspraak van Beuker. “Dit jaar kunnen we de Champions League ook nog winnen”, antwoordt hij.