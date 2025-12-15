Live voetbal

Overzicht tweede ronde KNVB Beker: het programma voor 16, 17 en 18 december

KNVB Beker
Foto: © Imago
0 reacties
Redactie FCUpdate
15 december 2025, 12:40

Op dinsdag, woensdag en donderdag 16, 17 en 18 december wordt de tweede ronde van de KNVB Beker afgewerkt. Na de eerste ronde waren er nog 32 clubs – waaronder elf amateurploegen – actief in het toernooi. De eerste wedstrijd in deze ronde, tussen PEC Zwolle en AZ, werd begin deze maand al gespeeld wegens Europese verplichtingen van de Alkmaarders deze week.

AZ werd op woensdag 3 december de eerste club die zich bij de laatste zestien in het bekertoernooi voegde, door met 1-3 te winnen bij PEC Zwolle. De Alkmaarders moeten donderdag een Conference League-wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok spelen, waardoor hun bekerwedstrijd met twee weken werd vervroegd.

Artikel gaat verder onder video

Aan het begin van de tweede ronde zitten er nog elf amateurteams in het bekertoernooi. Zij strijden allemaal om de nieuwe prijs, die dit seizoen voor het eerst wordt uitgegeven. De amateurclub die het verst komt, wordt namelijk uitgeroepen tot Amateurwinnaar, zo maakte de KNVB voor aanvang van de eerste ronde bekend. Deze club zal in de rust van de finale een blauwe versie van de ‘Dennenappel’ uitgereikt krijgen.

Programma dinsdag 16 december

18.45 uur
Heracles Almelo - Hoogeveen

20.00 uur
AFC - NEC
HSV Hoek - Telstar
FC Den Bosch - Katwijk

21.00 uur
PSV - GVVV

Programma woensdag 17 december

18.45 uur
Excelsior Maassluis - Ajax

20.00 uur
Roda JC - Go Ahead Eagles
Fortuna Sittard - Almere City
TOP Oss - FC Utrecht

21.00 uur
Feyenoord - sc Heerenveen

Programma donderdag 18 december

18.45 uur
SV Spakenburg - FC Twente

20.00 uur
FC Volendam - Genemuiden
Sportlust '46 - De Treffers
HSC'21 - RKC Waalwijk

21.00 uur
Willem II - Sparta Rotterdam

➡️ Meer voetbalnieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Rayane Bounida viert een doelpunt van Ajax

Rayane Bounida belooft Ajax-supporter: 'Ik kom nooit meer te laat'

  • Gisteren, 22:15
  • Gisteren, 22:15
Spandoek bij FC Groningen over de F-Side van Ajax

FC Groningen-fans tonen spandoek over sluiting F-Side van Ajax

  • Gisteren, 21:58
  • Gisteren, 21:58
Feyenoord-speler Quinten Timber

Timber tegen Avsaroglu: 'Die mindset is misschien de reden dat jij daar staat en ik hier'

  • Gisteren, 21:32
  • Gisteren, 21:32
0 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel