Overzicht tweede ronde KNVB Beker: het programma voor 16, 17 en 18 december

Op dinsdag, woensdag en donderdag 16, 17 en 18 december wordt de tweede ronde van de KNVB Beker afgewerkt. Na de eerste ronde waren er nog 32 clubs – waaronder elf amateurploegen – actief in het toernooi. De eerste wedstrijd in deze ronde, tussen PEC Zwolle en AZ, werd begin deze maand al gespeeld wegens Europese verplichtingen van de Alkmaarders deze week.

AZ werd op woensdag 3 december de eerste club die zich bij de laatste zestien in het bekertoernooi voegde, door met 1-3 te winnen bij PEC Zwolle. De Alkmaarders moeten donderdag een Conference League-wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok spelen, waardoor hun bekerwedstrijd met twee weken werd vervroegd.

Aan het begin van de tweede ronde zitten er nog elf amateurteams in het bekertoernooi. Zij strijden allemaal om de nieuwe prijs, die dit seizoen voor het eerst wordt uitgegeven. De amateurclub die het verst komt, wordt namelijk uitgeroepen tot Amateurwinnaar, zo maakte de KNVB voor aanvang van de eerste ronde bekend. Deze club zal in de rust van de finale een blauwe versie van de ‘Dennenappel’ uitgereikt krijgen.

Programma dinsdag 16 december

18.45 uur

Heracles Almelo - Hoogeveen

20.00 uur

AFC - NEC

HSV Hoek - Telstar

FC Den Bosch - Katwijk

21.00 uur

PSV - GVVV

Programma woensdag 17 december

18.45 uur

Excelsior Maassluis - Ajax

20.00 uur

Roda JC - Go Ahead Eagles

Fortuna Sittard - Almere City

TOP Oss - FC Utrecht

21.00 uur

Feyenoord - sc Heerenveen

Programma donderdag 18 december

18.45 uur

SV Spakenburg - FC Twente

20.00 uur

FC Volendam - Genemuiden

Sportlust '46 - De Treffers

HSC'21 - RKC Waalwijk

21.00 uur

Willem II - Sparta Rotterdam