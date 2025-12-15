Overzicht tweede ronde KNVB Beker: het programma voor 16, 17 en 18 december

Op dinsdag, woensdag en donderdag 16, 17 en 18 december wordt de tweede ronde van de KNVB Beker afgewerkt. Na de eerste ronde waren er nog 32 clubs – waaronder elf amateurploegen – actief in het toernooi. De eerste wedstrijd in deze ronde, tussen PEC Zwolle en AZ, werd begin deze maand al gespeeld wegens Europese verplichtingen van de Alkmaarders deze week.
AZ werd op woensdag 3 december de eerste club die zich bij de laatste zestien in het bekertoernooi voegde, door met 1-3 te winnen bij PEC Zwolle. De Alkmaarders moeten donderdag een Conference League-wedstrijd tegen Jagiellonia Bialystok spelen, waardoor hun bekerwedstrijd met twee weken werd vervroegd.
Aan het begin van de tweede ronde zitten er nog elf amateurteams in het bekertoernooi. Zij strijden allemaal om de nieuwe prijs, die dit seizoen voor het eerst wordt uitgegeven. De amateurclub die het verst komt, wordt namelijk uitgeroepen tot Amateurwinnaar, zo maakte de KNVB voor aanvang van de eerste ronde bekend. Deze club zal in de rust van de finale een blauwe versie van de ‘Dennenappel’ uitgereikt krijgen.
18.45 uur
Heracles Almelo - Hoogeveen
20.00 uur
AFC - NEC
HSV Hoek - Telstar
FC Den Bosch - Katwijk
21.00 uur
PSV - GVVV
18.45 uur
Excelsior Maassluis - Ajax
20.00 uur
Roda JC - Go Ahead Eagles
Fortuna Sittard - Almere City
TOP Oss - FC Utrecht
21.00 uur
Feyenoord - sc Heerenveen
18.45 uur
SV Spakenburg - FC Twente
20.00 uur
FC Volendam - Genemuiden
Sportlust '46 - De Treffers
HSC'21 - RKC Waalwijk
21.00 uur
Willem II - Sparta Rotterdam