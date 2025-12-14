is zondagavond onderwerp van gesprek bij Studio Voetbal. De spelmaker van Fortuna Sittard kende zaterdag 'geen beste wedstrijd' tegen PEC Zwolle, vindt Pierre van Hooijdonk. Michiel Kramer hekelt de vele aandacht voor Ihattaren, terwijl Marcel van Roosmalen zich ergert aan het ‘mediaverbod’ dat hij opgelegd zou hebben gekregen.

“Ik vond het geen beste wedstrijd van Fortuna en van Ihattaren”, opende Van Hooijdonk. “Ik vind het een hartstikke leuke jongen, maar ik kijk wel elke keer kritisch naar hem. Hij is de ouderwetse nummer 10 die Rafael (van der Vaart, red.) vaak in het elftal wil. Maar die lopen niet zoveel. Iemand als Valente is bijvoorbeeld een moderne nummer 10, de spelmaker. Aan de bal doet hij niet zoveel domme dingen”, aldus Van Hooijdonk, die echter vindt dat Ihattaren door zijn speelstijl zijn teamgenoten ‘in ondertal’ laat bij balverlies.

“Als je niet zou weten dat het Ihattaren was, en ik zou tegen Marcel zeggen: ‘Bij Fortuna Sittard, daar speelt een international van een Nederlands futsalteam, kijk er eens naar.’ Dan denk ik dat hij het gelooft”, stelde Van Hooijdonk. “Hij is aan de bal super behendig, alleen het is een beetje ouderwets, het is niet modern. Hij doet heel veel uit stilstand. Het zijn korte tikjes en dan twee meter naar links, twee meter naar rechts, maar echt penetreren over het veld, dat zit er niet in. Die dynamiek heeft hij niet of kan hij niet opbrengen.”

De voormalig aanvaller verbaasde zich er ook over dat Ihattaren vrijdag samen met trainer Danny Buijs opdook bij de wedstrijd van Jong PSV tegen Almere City. “Dat vind ik een beetje tricky. Ihattaren doet voor het elftal niet zoveel, hij laat regelmatig zijn mannetje lopen, dan krijg je een bepaalde status aparte. Als je daar als trainer toch misschien iets te close mee bent, dan kan dat in zo'n spelersgroep wel eens schuren.”

Michiel Kramer: 'Laat Ihattaren voetballen'

Michiel Kramer, vorig seizoen ploeggenoot van Ihattaren bij RKC Waalwijk, zou graag zien dat het minder over de ex-speler van PSV en Ajax gaat. “Laat hem gewoon lekker een jaar voetballen man. Laat hem gewoon proberen een heel jaar het verschil te maken voor Fortuna, dan kunnen we daarover praten. Nu praten we elk week over hem. Volgens mij is Fortuna meer dan Mo Ihattaren alleen.”

Ihattaren zou momenteel niet met de media mogen spreken van Fortuna. Hij uitte vorige week na de wedstrijd tegen Heracles voor de camera van ESPN zijn ergernis over ploeggenoot Dimitris Limnios. Laatstgenoemde snoepte de bal in kansrijke positie van Ihattaren, die daar absoluut niet over te spreken was. “Teleurstelling. Een paar kansen die dan voor min voeten worden weggehaald. En toch ook wel een beetje irritatie”, zei Ihattaren onder meer. “Het is de voetbalwereld. Het is hard, iedereen zijn eigen bv.”

Marcel van Roosmalen noemt het mediaverbod ‘belachelijk’. “Ik vind dat hij gewoon mag zeggen wat hij wil. Wat heeft hij nou voor vreselijks gezegd? Ik vind dat zo kinderachtig, om hem meteen de mond te snoeren. Zo vreselijk was het allemaal niet. En dan leren we hem ook een beetje kennen, en zijn mening. Ik vind het ook allemaal niet zo vreselijk.” Kramer plaatst een andere kanttekening: “Ik vond het niet zo sterk dat Danny Buijs hem eigenlijk gelijk gaf over zijn interview.”