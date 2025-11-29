Ihattaren loopt leeg over ploeggenoten: ‘Dan begrijp je het niet, hoor’

heeft na afloop van Fortuna Sittard - Heracles Almelo (1-1) uitgehaald naar zijn ploeggenoten. De middenvelder maakte in de eerste helft een goede actie, maar zijn ploeggenoot plukte de bal van zijn voet, waardoor de aanval op niets uitliep. Daar reageerde Ihattaren op het veld al zeer geïrriteerd op.

Ihattaren was zaterdag een van de uitblinkers bij Fortuna Sittard. De Marokkaan leverde met een geweldige pass de assist op de 1-0 van Kristoffer Peterson en had enkele zeer goede acties in huis. Karim El Ahmadi was lovend over zijn optreden en sprak uit dat hij verwacht dat Ihattaren komende zomer weer een stapje hogerop kan. Tegen het einde van de eerste helft deed zich nog een opmerkelijk moment voor. De middenvelder glipte tussen twee tegenstanders door het strafschopgebied in, maar toen plukte Limnios de bal van de voet van zijn ploeggenoot. Dit zorgde zichtbaar voor irritatie bij de creatieveling.

Na afloop van de wedstrijd wordt Ihattaren bij ESPN gevraagd wat hij van dit moment vond. “Teleurstelling. Een paar kansen die dan voor min voeten worden weggehaald”, begint de middenvelder met een boze blik op zijn gezicht. “En toch ook wel een beetje irritatie. Als ik rond de zestien ben en je pakt de bal van mijn voeten, dan begrijp je het niet”, uit Ihattaren zijn frustratie over Limnios. “Als Kaj Sierhuis daar staat, moet ik de bal ook aan hem laten, want ik weet wat zijn kwaliteiten zijn. Als Peterson daar staat, weet ik wat hij kan. Dan laat ik hem in zijn een-op-een en ga ik niet zijn lijnen dichtlopen”, foetert hij. “Het is gewoon een beetje logisch nadenken.”

Ihattaren weet wel waardoor het komt dat Limnios de bal van hem afsnoepte. “Het is de voetbalwereld. Het is hard, iedereen zijn eigen bv. Die jongens die op de bank zitten, misschien gaat er door hun hoofd: als we een bal krijgen, schieten we ‘m erin”, stelt de middenvelder. “Zo werkt het niet in het voetbal.” Ihattaren wil benadrukken dat hij naar niemand specifiek wijst. "Anders wordt er weer een eigen verhaal van gemaakt, maar het kost ons drie punten."

Ihattaren doelt niet op moment met Limnios

Later in het interview krijgt Ihattaren de vraag of hij het had over het moment met Limnios, maar dat ontkent de middenvelder. "Nee, het was een andere actie. Paul Gladon schoot, werd geblokt. Dan schiet hij weer, komt de bal rondom de zestien...", zegt hij. De bal kwam recht op Ihattaren af, maar een ploeggenoot besloot uit te halen. "Als we daar dan met beide spelers staan... Het is gewoon een teleurstelling en zorgt voor irritatie."