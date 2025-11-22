Mohamed Ihattaren maakt veel misbaar bij wissel, aanvoerder Ivo Pinto grijpt in

kon zaterdagavond het verschil niet maken voor Fortuna Sittard in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam en werd in de 82ste minuut van de wedstrijd gewisseld door trainer Danny Buijs. De middenvelder was overduidelijk niet blij met zijn wissel.

Ihattaren kreeg bij Fortuna opnieuw het vertrouwen in de basis van Buijs. De technicus was dit seizoen al tien keer basisspeler in de Eredivisie, maar maakte pas één keer de negentig minuten vol.

Tegen Sparta Rotterdam werd Ihattaren opnieuw vroegtijdig naar de kant gehaald door Buijs, in de 82ste minuut bij een 1-1 tussenstand. De middenvelder was daar overduidelijk niet blij mee: toen zijn rugnummer op het wisselbord omhoog ging reageerde hij verontwaardigd. Ihattaren trok zijn handschoenen reeds op het veld af en sloeg zijn beide armen in de lucht.

Ihattaren liep vervolgens tergend traag naar de kant. Onderweg kreeg hij nog enkele woorden toegeroepen van Fortuna-aanvoerder Ivo Pinto, die zijn teamgenoot tot de orde leek te roepen.

“Natuurlijk is Ihattaren niet blij. Het is nooit leuk om gewisseld te worden, maar bij Ihattaren weet je dat dat altijd wel met een gebaartje of gezichtsuitdrukking gepaard gaat”, zei commentator Teun de Boer bij ESPN.

Na de wissel van Ihattaren kwam het scorebord overigens niet meer in beweging op Het Kasteel.