Ajax verslaat Fortuna in spektakelstuk met twee eigen goals en twee rode kaarten

Ajax heeft zaterdagavond in een veelbewogen wedstrijd drie punten gepakt op bezoek bij Fortuna Sittard: 1-3. De Amsterdammers kwamen vroeg op achterstand maar werden door twee eigen doelpunten van de Limburgers in het zadel geholpen. In de tweede helft kregen zowel (Fortuna) als (Ajax) bovendien een rode kaart. De tweede zege onder interim-trainer Fred Grim kwam daarna voor de Amsterdammers niet meer in gevaar.

Grim kon in Sittard niet beschikken over Kenneth Taylor. De middenvelder was onvoldoende wedstrijdfit, zo verklaarde de club, zijn vervanger op het middenveld was Oscar Gloukh. Bij Fortuna de verwachte namen, met onder meer basisplaatsen voor voormalig Ajax-spelers Mohamed Ihattaren en Kaj Sierhuis.Die twee speelden binnen vijf minuten de hoofdrol bij de vroege openingstreffer van Fortuna. Na balverlies van Rayane Bounida werd een voorzet van Kristoffer Peterson nog wel uit de doelmond weggekopt, maar schoot Ihattaren uit de rebound uit de draai weer richting het doel. Spits Sierhuis gaf met het hoofd het laatste zetje en zette Fortuna zo razendsnel al op een 1-0 voorsprong. Ajax stelde er in de openingsfase weinig tegenover, Fortuna kreeg via Jasper Dahlhaus zelfs een aardige kans op de tweede treffer van de avond, maar zijn schot werd gekeerd door Vitezslav Jaros.

Ajax-spits Wout Weghorst liep op dat moment al te hinkelen, omdat hij even eerder door een stevige tackle van Shawn Adewoye op zijn enkel geraakt was. Weghorst was daardoor boos op zowel zijn medespelers - die gewoon door voetbalden - als de arbitrage, maar vond nergens een medestander. Na iets minder dan een halfuur moest hij met een duidelijk zichtbare bloedvlek in zijn kous vervangen worden, Kasper Dolberg kwam er voor Weghorst in. Vlak voor rust kwam Ivan Marquéz in botsing met de elleboog van Dolberg, waarbij geen opzet in het spel leek. Het kwam Marquéz op een bloedende hoofdwond te staan. Die werd gehecht, maar ging in blessuretijd weer open. De verdediger moest daarop naar de kant, waarna Fortuna met tien man de gelijkmaker incasseerde. Een voorzet vanaf rechts werd door verdediger Syb van Ottele ongelukkig achter zijn eigen keeper Matthijs Branderhorst gewerkt, waardoor beide ploegen met een 1-1 ruststand de kleedkamers opzochten.

Het publiek zat nog maar nauwelijks toen Ajax vlak na rust een voorsprong te pakken had. Opmerkelijk genoeg was daarvoor opnieuw een speler van Fortuna verantwoordelijk: Ryan Fosso werkte een voorzet van Owen Wijndal tegendraads met zijn schouder achter Branderhorst: 1-2. Daarna ging het even heel snel. Eerst kwam Ajax door een geweldig afstandsschot van diezelfde Wijndal op 1-3. Direct daarna moest de thuisploeg verder met tien man. Invaller Justin Hubner plaatste een stevige tackle op Bounida en mocht inrukken met een directe rode kaart. Niet lang daarna was het echter alweer tien tegen tien: Youri Baas kreeg zijn tweede gele kaart voor een overtreding op Sierhuis. De verdediger ontbreekt daarom volgende week, als Ajax in Amsterdam de Klassieker tegen Feyenoord speelt.

Gesterkt door het numerieke evenwicht ging Fortuna daarna op zoek naar een aansluitingstreffer. In de hoop wat te forceren bracht Danny Buijs onder meer breekijzer Paul Gladon binnen de lijnen, maar dat sorteerde niet het gewenste effect en dus stond er na 90 minuten een 1-3 zege voor Ajax op het bord.