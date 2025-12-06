Live voetbal 17

LIVE Eredivisie | Feyenoord begint met Gonçalo Borges tegen PEC Zwolle

Feyenoord - PEC Zwolle
6 december 2025, 20:00

Feyenoord neemt het zaterdagavond in vijftiende speelronde van de Eredivisie in de eigen Kuip op tegen PEC Zwolle. De ploeg van Robin van Persie won op 1 november voor het laatst een wedstrijd voor eigen publiek, toen FC Volendam met 3-1 werd verslagen. Vorige week werd na vier nederlagen op rij wel weer eens gewonnen, uit bij Telstar werd het 1-2 voor de Rotterdammers. Wie pakt vanavond de punten? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis geen moment en volg alle ontwikkelingen bij Feyenoord - PEC Zwolle in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - PEC Zwolle

33m geleden

20:00

Verrassing in opstelling Feyenoord

Een verrassing in de opstelling van Feyenoord. Robin van Perse kiest op de linksbuitenpositie voor Gonçalo Borges. Op de rechtsbackpositie heeft Jordan Lotomba een basisplaats. Aanvoerder Sem Steijn zit opnieuw op de bank, net als vorige week tegen Telstar (1-2 zege).

35m geleden

19:57

Welkom!

Welkom bij het liveblog van Feyenoord - PEC Zwolle! De twee ploegen trappen om 21.00 uur af in De Kuip.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

