LIVE Eredivisie | Feyenoord begint met Gonçalo Borges tegen PEC Zwolle

Feyenoord neemt het zaterdagavond in vijftiende speelronde van de Eredivisie in de eigen Kuip op tegen PEC Zwolle. De ploeg van Robin van Persie won op 1 november voor het laatst een wedstrijd voor eigen publiek, toen FC Volendam met 3-1 werd verslagen. Vorige week werd na vier nederlagen op rij wel weer eens gewonnen, uit bij Telstar werd het 1-2 voor de Rotterdammers. Wie pakt vanavond de punten? Om 21.00 uur wordt er afgetrapt, mis geen moment en volg alle ontwikkelingen bij Feyenoord - PEC Zwolle in dit liveblog.

LIVE Eredivisie: Feyenoord - PEC Zwolle Sorteer op: Laatste Oudste Verrassing in opstelling Feyenoord Een verrassing in de opstelling van Feyenoord. Robin van Perse kiest op de linksbuitenpositie voor Gonçalo Borges. Op de rechtsbackpositie heeft Jordan Lotomba een basisplaats. Aanvoerder Sem Steijn zit opnieuw op de bank, net als vorige week tegen Telstar (1-2 zege). Welkom! Welkom bij het liveblog van Feyenoord - PEC Zwolle! De twee ploegen trappen om 21.00 uur af in De Kuip.