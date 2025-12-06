Live voetbal 18

Martijn van Zijtvelt wekt woede van Ajax-fans tegen Fortuna Sittard

Fortuna Sittard Ajax Rayane Bounida
Foto: © ESPN
Kijkers van Fortuna SittardAjax zijn allesbehalve blij met ESPN-commentator Martijn van Zijtveld. Dat heeft alles te maken met de woorden die Van Zijtveld sprak over de rode kaart die Fortuna Sittard-verdediger Justin Hubner aan het begin van de tweede helft ontving.

Hubner kwam in de 53ste minuut van de wedstrijd van achter hard in op Ajax-talent Rayane Bounida. De linksback leek Bounida te raken en werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Sander van der Eijk.

“De overtreding is stevig, maar is die nou zo heel ver over het randje?”, reageert Van Zijtveld bij het zien van een herhaling van de overtreding. “Het was een harde tackle van Hubner, maar was het echt zo buitensporig dat het direct rood moet zijn? Ik heb daar eerlijk gezegd mijn vraagtekens bij, zeker als je kijkt naar de geest van de wedstrijd.”

Het commentaar van Van Zijtveld schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat, zo blijkt op X:

Docker
314 Reacties
19 Dagen lid
797 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Een commentator hoort onpartijdig verslag te doen van een wedstrijd en geen eigen mening te verkondigen. Voor beslissingen daar hebben we een scheidsrechter en een VAR voor. Niet dat die het altijd goed doen, maar zo werkt het.

Vrij Dag
285 Reacties
566 Dagen lid
390 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik vond het zondet meer rood, Hij ging er echt als een idioot in. De scheids heeft vooral in het begin gewoon veel en veel toegestaan

CG
2.786 Reacties
866 Dagen lid
13.429 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Buiten dat alles vond ik de scheidsrechter de slechtste man op het veld. Slechte wedstrijd!!

