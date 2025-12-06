Kijkers van Fortuna Sittard – Ajax zijn allesbehalve blij met ESPN-commentator Martijn van Zijtveld. Dat heeft alles te maken met de woorden die Van Zijtveld sprak over de rode kaart die Fortuna Sittard-verdediger Justin Hubner aan het begin van de tweede helft ontving.
Volg Fortuna Sittard - Ajax hier in ons liveblog!
Hubner kwam in de 53ste minuut van de wedstrijd van achter hard in op Ajax-talent Rayane Bounida. De linksback leek Bounida te raken en werd met een directe rode kaart van het veld gestuurd door scheidsrechter Sander van der Eijk.
“De overtreding is stevig, maar is die nou zo heel ver over het randje?”, reageert Van Zijtveld bij het zien van een herhaling van de overtreding. “Het was een harde tackle van Hubner, maar was het echt zo buitensporig dat het direct rood moet zijn? Ik heb daar eerlijk gezegd mijn vraagtekens bij, zeker als je kijkt naar de geest van de wedstrijd.”
Het commentaar van Van Zijtveld schiet bij veel kijkers in het verkeerde keelgat, zo blijkt op X:
Een commentator hoort onpartijdig verslag te doen van een wedstrijd en geen eigen mening te verkondigen. Voor beslissingen daar hebben we een scheidsrechter en een VAR voor. Niet dat die het altijd goed doen, maar zo werkt het.
