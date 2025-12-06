De kans is groot dat zaterdagavond deel uit maakt van de wedstrijdselectie van Ajax, dat het om 18.45 uur opneemt in Limburg tegen Fortuna Sittard. De achttienjarige linksback, die niet geblesseerd is, ontbreekt bij zowel Jong Ajax als Ajax Onder 19, waardoor de kans groot lijkt dat hij zijn opwachting gaat maken bij de hoofdmacht. Interim-trainer Fred Grim scoort daarmee veel punten bij de aanhang.

Jetten is een vaste waarde bij Jong Ajax, waar hij al goed was voor 46 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie. Waar de linksback normaal gesproken altijd speelt, ontbrak hij afgelopen vrijdag bij het uitduel tegen Almere City (3-2-nederlaag). Die afwezigheid was ronduit opvallend, aangezien er niks is gecommuniceerd over een mogelijke blessure bij de verdediger.

Veel Ajacieden gaan er daarom vanuit dat Grim de talentvolle linkspoot bij de selectie heeft gehaald voor de wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Hoewel nog niks is bevestigd, reageren fans nu vol lof over Grim. “Ik word er echt heel vrolijk van welke jeugdspelers Grim de kans geeft”, is een supporter lyrisch over de (tijdelijke) vervanger van de ontslagen John Heitinga, die afgelopen woensdag voor het eerst won als eindverantwoordelijke van de Amsterdammers.

Sinds dat Grim aan het roer staat, krijgen meer talenten de kans bij Ajax. Onder meer Rayane Bounida stond in de basis bij het Champions League-duel met Benfica, terwijl Sean Steur en Pharell Nash hun opwachting maakten tegen FC Groningen. Voor Jetten is het niet de eerste keer dat hij deel uitmaakt van de hoofdmacht van Ajax. Tegen Eintracht Frankfurt, vorig jaar in de Europa League, zat de achttienjarige op de reservebank.