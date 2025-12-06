Sepp Blatter heeft in een interview met The Telegraph nogmaals stevig uitgehaald naar FIFA-baas Gianni Infantino. De oude baas van de wereldvoetbalbond hekelt de manier waarop zijn opvolger de politiek heeft binnengebracht op het WK. Daarnaast hekelt Blatter de manier waarop Infantino zich zo duidelijk presenteert aan het publiek.

De Zwitser begint met een grapje over zijn landgenoot Infantino door te stellen dat hij hem er nog wel voor aanziet om in de toekomst een wereldkampioenschap in de ruimte te organiseren. Maar dan moet hij er wel scheidsrechters voor vinden. Daarna gaat Blatter los op Infantino. Te beginnen door te stellen dat de nieuwe FIFA-baas nauwelijks contact onderhoudt met de voetbalbonden.

Artikel gaat verder onder video

"Er zijn 211 bonden, en niet één ervan spreekt zich uit tegen een voorzitter die alleen maar met staatshoofden spreekt, die politiek op het WK heeft binnengebracht", is Blatter uitermate kritisch. "Voetbal is een prachtig spel, sociaal en cultureel. Maar nu wekken ze de indruk dat politici uit Saudi-Arabië en de Verenigde Staten het over zullen nemen."

Dat Infantino Trump paaide met de FIFA Peace Award staat Blatter al helemaal niet aan. "Ze zouden die niet moeten geven. Het voetbal moet geen vredesprijzen uitdelen", stelt Blatter. "We moeten ervoor zorgen dat we de Nobelprijs voor de Vrede als voetbal winnen, omdat we daar een bijdrage aan leveren. Dat doen ze hier helemaal niet, en dat is fout en jammer. Erg jammer. Ik weet niet meer of ik nou door Trump of door Infantino ben opgevolgd."

Bovendien is Blatter verbolgen dat hij weinig waardering krijgt voor wat hij heeft betekend voor de FIFA. "Ik vind wel dat mijn opvolger een beetje respect zou moeten tonen richting degene die deze FIFA-nalatenschap heeft geschapen. Hij heeft de FIFA kunnen overnemen in een zeer goede financiële positie. Maar in plaats daarvan gaat hij tegen mij in. Daar begrijp ik niks van", gaat hij verder.

De 89-jarige Blatter zelf is ook niet onomstreden en is door een corruptieschandaal nog geschorst tot 2027. Toch ziet hij zichzelf nog als FIFA-voorzitter. "Toen ik geschorst werd door de ethische commissie van de FIFA, heb ik mijn mandaat overgedragen. Maar ik heb dat mandaat nog, ik ben nog steeds de verkozen president. Ik hoop wel dat ik er dan nog ben", besluit Blatter.