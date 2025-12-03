LEGO heeft in samenwerking met de FIFA een set van de wereldbeker aangekondigd. De set bestaat uit 2842 stenen en kost 179,99 euro. De Officiële FIFA World Cup trofee is nu beschikbaar voor pre-order op de website van LEGO en is vanaf 1 maart 2026 verkrijgbaar.
In aanloop naar het WK van komende zomer in Canada, Mexico en de Verenigde Staten is de FIFA een samenwerking aangegaan met LEGO. Gedurende de periode richting de mondiale eindronde zullen er meerdere sets van de populaire Deense bouwsteentjes worden uitgebracht. De eerste daarvan is begin december aangekondigd: de Officiële FIFA World Cup trofee. LEGO laat weten dat er gedurende 2026 meer producten en ervaringen worden aangekondigd.
De trofee van LEGO is een 1:1 replica van de prijs die wordt uitgereikt aan de winnaar van het WK. De set zal bestaan uit 2842 stenen en kost 179,99 euro. In een verborgen element is het logo van het WK 2026 terug te vinden. Daarnaast wordt de set geleverd met een minifiguur met een kleine versie van de wereldbeker. Onder de voet van de trofee bevindt zich een bedrukte plaquette met alle WK-winnaars sinds 1974, het jaar dat de huidige beker werd geïntroduceerd.
De FIFA is blij met de samenwerking met LEGO. “Het is een van 's werelds meest geliefde en iconische merken, dus de krachten bundelen om voetbalfans over de hele wereld de kans te bieden hun eigen versie te bouwen van de meest prestigieuze sporttrofee, de FIFA World Cup, zorgt voor een perfecte synergie”, laat Romy Gai, Chief Business Officer van de FIFA weten. “Met het grootste, beste en meest inclusieve FIFA World Cup dat snel nadert, hopen we dat fans deze kans aangrijpen om de geest van het grootste sportevenement ter wereld te omarmen en een klein stukje van het feest in huis te halen om voor altijd te koesteren.”
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.Inloggen